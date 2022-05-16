DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Özer'den 'yaz okulu' açıklaması
Benzine zam mı geldi? 16 Mayıs benzine zam mı yapılacak? Benzinin litresi ne kadar olacak? 16-17 Mayıs benzine zam ne zaman gelecek?
İnce'den sert tepki: Hay Allah belanızı versin!
Türkiye'nin İsrail'e ihracatı tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
Kuzey Kore'de flaş gelişme! Kim, orduyu göreve çağırdı
Mazota zam gelecek mi? 16 Mayıs mazota zam var mı? Mazota (motorin) zam mı geldi? 16-17 Mayıs Mazotta fiyat artışı mı olacak?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mayıs evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı?
İsmail Saymaz'dan Kaftancıoğlu hakkında çarpıcı iddia
AYM Başkanı Arslan'dan ''OHAL KHK'ları'' iddialarına yanıt
İyilik dizisi 3. bölüm izle | Fox Tv İyilik yeni bölüm (3.bölüm) tek parça izle | İyilik son bölüm full HD izle
Almanya'da toptan eşya fiyatlarında son 60 yılın en yüksek artışı
Aynur Doğan kimdir? Aynur Doğan nereli? Aynur Doğan konseri neden iptal edildi?
Kripto dünyasında yankı uyandıran 5 gelişme
19 Mayıs'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da EGO otobüsleri 19 Mayıs'ta bedava mı? Yarın Ankara'da ANKARAY, otobüs, metro ücretsiz mi?
'Putin, ordusunun 3’te 1’ini kaybetti'

TIMETURK / EKONOMİ / Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mayıs evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mayıs evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Mayıs 2022 itibariyle evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı. 33 ilde yatırılan ücretlerin hangi illeri kapsadığı merak ediliyor. Osmaniye Çanakkale, Ordu, Tokat, Bolu, İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Manisa, Balıkesir, Diyarbakır, Konya, Ankara, Adana, Bilecik Karabük, Samsun, Aksaray, Kayseri, Antalya, Batman, Sakarya, Kırıkkale, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Uşak, Gaziantep, Kars, Erzurum, Niğde, Kırşehir, Mersin evde bakım maaşı yattı mı? Mayıs evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı? İşte yanıtı...

1 Saat Önce
2022-05-16 11:03:23
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mayıs evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı?

16 Mayıs 2022 itibariyle evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı. 33 ilde yatırılan ücretlerin hangi illeri kapsadığı merak ediliyor. Osmaniye Çanakkale, Ordu, Tokat, Bolu, İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Manisa, Balıkesir, Diyarbakır, Konya, Ankara, Adana, Bilecik Karabük, Samsun, Aksaray, Kayseri, Antalya, Batman, Sakarya, Kırıkkale, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Uşak, Gaziantep, Kars, Erzurum, Niğde, Kırşehir, Mersin evde bakım maaşı yattı mı? Mayıs evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı? İşte yanıtı...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı 33 ilde hesaplara yatırıldı.

- Balıkesir

- Osmaniye

- Çanakkale

- Ordu

- Tokat

- Bolu

- İzmir

- Bursa

- Kocaeli

- İstanbul

- Manisa

- Diyarbakır

- Konya

- Ankara

- Adana

- Bilecik

- Karabük

- Samsun

- Aksaray

- Kayseri

- Antalya

- Batman

- Sakarya

- Kırıkkale

- Şanlıurfa

- Afyonkarahisar

- Uşak

- Gaziantep

- Kars

- Erzurum

- Niğde

- Kırşehir

- Mersin

Evde bakım maaşı yattı mı?

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatırılmaya başlandı. 33 ilde maaşların hesaplara geçtiği görülürken diğer iller için bekleyiş sürüyor.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş