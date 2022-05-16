Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mayıs evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Mayıs 2022 itibariyle evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı. 33 ilde yatırılan ücretlerin hangi illeri kapsadığı merak ediliyor. Osmaniye Çanakkale, Ordu, Tokat, Bolu, İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Manisa, Balıkesir, Diyarbakır, Konya, Ankara, Adana, Bilecik Karabük, Samsun, Aksaray, Kayseri, Antalya, Batman, Sakarya, Kırıkkale, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Uşak, Gaziantep, Kars, Erzurum, Niğde, Kırşehir, Mersin evde bakım maaşı yattı mı? Mayıs evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı? İşte yanıtı...