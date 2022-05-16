Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mayıs evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Mayıs 2022 itibariyle evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı. 33 ilde yatırılan ücretlerin hangi illeri kapsadığı merak ediliyor. Osmaniye Çanakkale, Ordu, Tokat, Bolu, İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Manisa, Balıkesir, Diyarbakır, Konya, Ankara, Adana, Bilecik Karabük, Samsun, Aksaray, Kayseri, Antalya, Batman, Sakarya, Kırıkkale, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Uşak, Gaziantep, Kars, Erzurum, Niğde, Kırşehir, Mersin evde bakım maaşı yattı mı? Mayıs evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı? İşte yanıtı...
2022-05-16 11:03:23
16 Mayıs 2022 itibariyle evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı. 33 ilde yatırılan ücretlerin hangi illeri kapsadığı merak ediliyor. Osmaniye Çanakkale, Ordu, Tokat, Bolu, İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Manisa, Balıkesir, Diyarbakır, Konya, Ankara, Adana, Bilecik Karabük, Samsun, Aksaray, Kayseri, Antalya, Batman, Sakarya, Kırıkkale, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Uşak, Gaziantep, Kars, Erzurum, Niğde, Kırşehir, Mersin evde bakım maaşı yattı mı? Mayıs evde bakım ücreti hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı? İşte yanıtı...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı 33 ilde hesaplara yatırıldı.
- Balıkesir
- Osmaniye
- Çanakkale
- Ordu
- Tokat
- Bolu
- İzmir
- Bursa
- Kocaeli
- İstanbul
- Manisa
- Diyarbakır
- Konya
- Ankara
- Adana
- Bilecik
- Karabük
- Samsun
- Aksaray
- Kayseri
- Antalya
- Batman
- Sakarya
- Kırıkkale
- Şanlıurfa
- Afyonkarahisar
- Uşak
- Gaziantep
- Kars
- Erzurum
- Niğde
- Kırşehir
- Mersin
Evde bakım maaşı yattı mı?
Mayıs ayı evde bakım maaşı yatırılmaya başlandı. 33 ilde maaşların hesaplara geçtiği görülürken diğer iller için bekleyiş sürüyor.
Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. .
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