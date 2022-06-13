Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haziran ayı evde bakım maaşı hangi illerde verildi?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Her ay evde bakım maaşı alan hasta yakınlarının araştırdığı evde bakım ücreti, bu ay da araştırılmaya başlandı. Binlerce haneyi ilgilendiren evde bakım ücretini e-devlet ya da sms ile öğrenebilirsiniz. Peki haziran ayı evde bakım maaşı hangi illerde verildi? İşte detaylar..