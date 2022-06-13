Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haziran ayı evde bakım maaşı hangi illerde verildi?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Her ay evde bakım maaşı alan hasta yakınlarının araştırdığı evde bakım ücreti, bu ay da araştırılmaya başlandı. Binlerce haneyi ilgilendiren evde bakım ücretini e-devlet ya da sms ile öğrenebilirsiniz. Peki haziran ayı evde bakım maaşı hangi illerde verildi? İşte detaylar..
2022-06-13 20:54:40
Her ay evde bakım maaşı alan hasta yakınlarının araştırdığı evde bakım ücreti, bu ay da araştırılmaya başlandı. Binlerce haneyi ilgilendiren evde bakım ücretini e-devlet ya da sms ile öğrenebilirsiniz. Peki haziran ayı evde bakım maaşı hangi illerde verildi? İşte detaylar..
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz netleşmedi. Evde bakım ücretlerinin, ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
Evde bakım maaşı mesajla nasıl öğrenilir?
Evde bakım maaşınızı telefon üzerinden sms (mesaj) ile öğrenmeniz mümkün.
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirsiniz. Mesaj gönderimi 1 SMS ücretidir. .
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