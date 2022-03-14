Evde bakım maaşı yatan iller hangileri 2022 mart? Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14-15 Mart 2022 evde bakım parası yatan iller ne çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım ücretleri mart ayında hangi gün verilecek? İşte merak edilen evde bakım ücreti ödeme tarihi...

14 Mart 2022 evde bakım parası yatan iller ne çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım ücretleri mart ayında hangi gün verilecek? İşte merak edilen evde bakım ücreti ödeme tarihi...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Engelli bireylerin bakımını üstlenen kişiler için verilen evde bakım maaşı her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Bu yıl evde bakım ücreti olarak 2706 TL olarak veriliyor.

Her ay olduğu gibi mart ayında da 15'inden sonra hesaplara yatıyor. T.C. kimlik numarasına göre yatırılan maaşlar ayın 31'ine kadar sırasıyla ödeniyor.

Evde Bakım maaşı nasıl bakılır?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz. .