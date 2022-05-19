Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 19 Mayıs Perşembe evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Engelli bireylere bakan ailelere verilen evde bakım maaş il il yatırılmaya başlandı. Peki ama hangi illerde evde bakım maaşı yatırıldı, hangi illerde yatırılmadı? 19 Mayıs Perşembe evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Mayıs ayı evde bakım maaşı ödenen iller listesi...