Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 19 Mayıs Perşembe evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Engelli bireylere bakan ailelere verilen evde bakım maaş il il yatırılmaya başlandı. Peki ama hangi illerde evde bakım maaşı yatırıldı, hangi illerde yatırılmadı? 19 Mayıs Perşembe evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Mayıs ayı evde bakım maaşı ödenen iller listesi...
2022-05-19 15:23:31
Engelli bireylere bakan ailelere verilen evde bakım maaş il il yatırılmaya başlandı. Peki ama hangi illerde evde bakım maaşı yatırıldı, hangi illerde yatırılmadı? 19 Mayıs Perşembe evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Mayıs ayı evde bakım maaşı ödenen iller listesi...
Evde bakım maaşı sorgulama
Evde bakım maaşını e-Devlet üzerinden sorgulamak için TIKLAYINIZ...
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne 'BAKIYE' yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
34 ilde evde bakım maaşı ücretleri ödendi. Sırasıyla diğer şehirlerde de ödemelerin devam edeceği aktarıldı.
- Balıkesir
- Osmaniye
- Çanakkale
- Ordu
- Tokat
- Bolu
- İzmir
- Bursa
- Kocaeli
- İstanbul
- Manisa
- Diyarbakır
- Konya
- Ankara
- Adana
- Bilecik
- Karabük
- Samsun
- Aksaray
- Kayseri
- Antalya
- Batman
- Sakarya
- Kırıkkale
- Şanlıurfa
- Afyonkarahisar
- Uşak
- Gaziantep
- Kars
- Erzurum
- Niğde
- Kırşehir
- Mersin .
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