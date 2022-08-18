Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste | 19-20 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste | Evde bakım maaşı yatan illerin listesi yayımlandı. Beklenen maaşlar 15-31 Ağustos tarihleri arasında hesaplara geçirilmiş olacak. Peki 19-20 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte detaylar...
2022-08-18 19:39:36
Evde bakım maaşı yatan illerin listesi yayımlandı. Beklenen maaşlar 15-31 Ağustos tarihleri arasında hesaplara geçirilmiş olacak. Peki 19-20 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte detaylar...
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Tokat, Hatay, Giresun, Antalya, Aksaray, Çanakkale, Adıyaman, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Malatya, Konya, Bursa, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Ankara, Osmaniye, Mersin, Muğla, Gaziantep, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Uşak, Denizli, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Kırşehir, Ordu, Sakarya, Bolu.
Evde bakım ücreti ne kadar?
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.340 liraya çıktı. .
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