Evde bakım maaşı yatan iller ağustos 2022 | Hangi illerde evde bakım maaşı yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller ağustos 2022 | Zamlı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki ama devlet tarafından il il yatırılan evde bakım maaşı ne zaman verilir? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? İşte detaylar...

Zamlı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki ama devlet tarafından il il yatırılan evde bakım maaşı ne zaman verilir? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Tüm maaş gruplarında yapılan zamlar evde bakım maaşlarına da yansıtıldı. Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi.

Hangi illerde evde bakım maaşı yattı?

Evde bakım maaşı henüz hesaplara yatırılmadı. Ödemelere ilişkin bir detay paylaşıldığında haber sitemizden öğrenebilirsiniz. Maaşları takip etmek için e-Devlet üzerinden bilgi edinebilirsiniz.

Evde bakım maaşı ne zaman verilir?

Evde bakım maaşları her ayın 15 nci gününden itibaren il il yatırılıyor. Ay sonuna kadar bütün evde bakım ücreti alan kişilerin hesaplarına geçmiş oluyor.