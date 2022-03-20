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Evde bakım maaşı yatan iller | 2022 mart evde bakım yardımı yattı mı?
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TIMETURK / EKONOMİ / Evde bakım maaşı yatan iller | 2022 mart evde bakım yardımı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller | 2022 mart evde bakım yardımı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller | Mart ayında evde bakım ücreti yatan iller hangileri, merak konusu oldu. Binlerce ailenin, evlerinde yaşayan engelli bireylere bakması nedeniyle alığı evde bakım ücreti mart ayında hesaplara yattı mı? İşte merak edilen evde bakım parası son dakika haberi...

56 Dakika Önce
2022-03-20 16:05:43
Evde bakım maaşı yatan iller | 2022 mart evde bakım yardımı yattı mı?

Mart ayında evde bakım ücreti yatan iller hangileri, merak konusu oldu. Binlerce ailenin, evlerinde yaşayan engelli bireylere bakması nedeniyle alığı evde bakım ücreti mart ayında hesaplara yattı mı? İşte merak edilen evde bakım parası son dakika haberi...

Evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı yatan iller geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Bugün ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili;

"Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 TL evde bakım yardımı veriyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

2022 mart evde bakım yardımı yattı mı?

Mart ayında evde bakım ücreti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamalarına göre bütün ailelere yatırıldı.

Türkiye genelinde evde bakım ücreti alan bütün ailelerin hesaplarına ücretler gönderildi. .

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