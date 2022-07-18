Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz hasta ve yaşlı bakımı parası ne kadar arttı? Engelli bakım maaşına ne kadar zam geldi?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşların bakımını üstlenen aile bireylerine devlet tarafından ödeme yapılıyor. Bu ödemeler temmuz ayı için verilmeye başlandı. Peki temmuz hasta ve yaşlı bakımı parası ne kadar arttı? Engelli bakım maaşına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşların bakımını üstlenen aile bireylerine devlet tarafından ödeme yapılıyor. Bu ödemeler temmuz ayı için verilmeye başlandı. Peki temmuz hasta ve yaşlı bakımı parası ne kadar arttı? Engelli bakım maaşına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Engelli bakım maaşı da 6 ayda bir memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak zamlanıyor. 1 Ocak itibarıyla 2 bin 345 lira olan bu destek, 1 Temmuz itibarıyla 3 bin 336 liraya çıktı.

Evde bakım maaşları ne zaman yatıyor?

Evde bakım maaşı ayın 15'i ve 30'u arasında yatıyor. Maaşın yatıp yatmadığını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. .