Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz evde bakım maaşı kaç TL oldu? Evde bakım maaşı bayramdan önce verilir mi?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz zammında en merak edilen artış evde bakım maaşı zam oranı oldu. Binlerce aileyi ilgilendiren maaşların ne kadar olduğu, internet üzerinden araştırılıyor. Peki 2022 Temmuz evde bakım maaşı kaç TL oldu? Evde bakım maaşı bayramdan önce verilir mi? İşte güncel son dakika evde bakım maaşı...

Temmuz zammında en merak edilen artış evde bakım maaşı zam oranı oldu. Binlerce aileyi ilgilendiren maaşların ne kadar olduğu, internet üzerinden araştırılıyor. Peki 2022 Temmuz evde bakım maaşı kaç TL oldu? Evde bakım maaşı bayramdan önce verilir mi? İşte güncel son dakika evde bakım maaşı...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira oldu.

Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşını e-Devlet üzerinden sorgulamak için TIKLAYINIZ...

Evde bakım maaşı bayramdan önce verilir mi?

Yapılan açıklamalara göre; 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce evde bakım maaşları hesaplara geçmiş olacak.

Temmuz işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılır.