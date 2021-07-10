Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2021 evde bakım parası ne kadar zam geldi? Yardıma muhtaç ve engellilere ülkemizde çeşitli maddi yardımlarda bulunuluyor. Bu yardımlara temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere güncelleme yapıldı. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranının belli olmasıyla birçok aylık ve ödemelere de zam yapıldı. Engelli aylığı ve evde bakım maaşına da zam yapıldı. Peki evde bakım parası ne kadar oldu? Evde bakım maaşına ne kadar zam yapıldı?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2021 evde bakım parası ne kadar zam geldi? Yardıma muhtaç ve engellilere ülkemizde çeşitli maddi yardımlarda bulunuluyor. Bu yardımlara temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere güncelleme yapıldı. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranının belli olmasıyla birçok aylık ve ödemelere de zam yapıldı. Engelli aylığı ve evde bakım maaşına da zam yapıldı. Peki evde bakım parası ne kadar oldu? Evde bakım maaşına ne kadar zam yapıldı?

Milyonlarca kişinin maaşlarına Temmuz ayı itibari ile zam yapıldı. Devletten yardım ve destek alan vatandaşlara ödenen aylıklara da zam yapıldı. Ülkemizde milyonlarca kişi devletten çeşitli yardımlar almaktadır. Engelli ve evde bakım parası da birçok kişiye veriliyor. 2021 Temmuz ayında evde bakım parasına da zam yapıldı. Peki evde bakım parasına ne kadar zam geldi? İşte 2021 evde bakım maaşı ve engelli aylığına yapılan zamlar...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Engelli ve yaşlı bakım maaşı 30 Haziran'a kadar 1657 lira olarak uygulandı. 1 Temmuz itibarıyla da yüzde 8.85'lik zamla birlikte 140 lira artarak 1797 liraya yükseldi. Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arası Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara 2021'in ilk yarısında aylık 913 lira yardım yapıldı. Bu tutar 1 Temmuz itibarıyla 990 liraya (üç aylık 2 bin 970 lira) çıktı.

Evde bakım maaşı nedir?

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 7. Maddesi gereğince, bakıma muhtaç derecede özürlü vatandaşlara verilen aylık Evde Bakım Maaşını oluşturmaktadır.[1]

Özürlü vatandaşlara sahip çıkmak Sosyal Devlet olma ilkesi gereğince devletin üstlendiği bir hizmettir. Sosyal devlet, gerek kendi kurumları ve bakım hizmetleri kanalıyla özürlü vatandaşlara bu hizmeti vermekte gerekse de özürlü vatandaşların bakımını üstlenmiş yakınlarına veya vasilerine belirli bir ücret karşılığında bu hizmeti vermelerini sağlamaktadır. Evde Bakım hizmeti ücreti ya da aylığı tamamen “Ağır Özürlü” sınıfına giren özürlü vatandaşlara bakmayı kabul etmiş akrabası veya vasisi olan bakıcıya verilen bir aylıktır.

Dönem Evde Bakım Net Maaş Miktarı Aylığın Bağlanmasına Dair Üst Sınır

2020 - Ocak - Haziran 1.460,61-TL 1.219,35-TL

2020 - Temmuz - Aralık 1.544,61-TL 1.402,64-TL

2021 - Ocak - Haziran 1.657,86-TL 1.705,06-TL

Engelli aylığı nasıl alınır?

Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 liradan az olması gerekiyor. Öte yandan bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da memur zammı ile 3 bin 315 liradan 3 bin 595 liraya çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.