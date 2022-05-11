Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Mayıs ayı evde bakım maaşı yatırıldı mı 2022? Evde bakım maaşı bu ay hangi gün yatacak?

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakıma muhtaç kişilere bakan aileye devlet desteği devam ediyor. Maaşlar her ay illere göre yatırılıyor ve paylaşılıyor. Peki Mayıs ayı evde bakım maaşı yatırıldı mı 2022? Evde bakım maaşı bu ay hangi gün yatacak? İşte yanıtı...