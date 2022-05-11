Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Mayıs ayı evde bakım maaşı yatırıldı mı 2022? Evde bakım maaşı bu ay hangi gün yatacak?
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakıma muhtaç kişilere bakan aileye devlet desteği devam ediyor. Maaşlar her ay illere göre yatırılıyor ve paylaşılıyor. Peki Mayıs ayı evde bakım maaşı yatırıldı mı 2022? Evde bakım maaşı bu ay hangi gün yatacak? İşte yanıtı...
2022-05-11 13:25:00
Evde bakıma muhtaç kişilere bakan aileye devlet desteği devam ediyor. Maaşlar her ay illere göre yatırılıyor ve paylaşılıyor. Peki Mayıs ayı evde bakım maaşı yatırıldı mı 2022? Evde bakım maaşı bu ay hangi gün yatacak? İşte yanıtı...
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
Evde bakım maaşı yatan illerin listesi henüz yayınlanmadı. Açıklama yapılmasının ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.
Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama
Evde bakım maaşının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ...
Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 durumun bulunması gerekiyor:
1) Bakıma muhtaçlık kriteri,
2) Gelir kriterlerinin uygun olması,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası alabilmek için hane halkının tüm net geliri toplanır ve engelli kişi de dahil edilerek hane halkı sayısına bölünür. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılır. .
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