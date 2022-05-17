Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi | Hangi illerde evde bakım ücreti verildi?

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Her ay düzenli olarak verilen evde bakım ücreti verilmeye başlandı. Hangi illerde evde bakım ücreti verildi? 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi ...