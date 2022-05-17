Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi | Hangi illerde evde bakım ücreti verildi?
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Her ay düzenli olarak verilen evde bakım ücreti verilmeye başlandı. Hangi illerde evde bakım ücreti verildi? 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi ...
2022-05-17 09:06:36
Her ay düzenli olarak verilen evde bakım ücreti verilmeye başlandı. Hangi illerde evde bakım ücreti verildi? 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi ...
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı
Evde bakım maaşı 33 ilde hesaplara yatırıldı.
- Balıkesir
- Osmaniye
- Çanakkale
- Ordu
- Tokat
- Bolu
- İzmir
- Bursa
- Kocaeli
- İstanbul
- Manisa
- Diyarbakır
- Konya
- Ankara
- Adana
- Bilecik
- Karabük
- Samsun
- Aksaray
- Kayseri
- Antalya
- Batman
- Sakarya
- Kırıkkale
- Şanlıurfa
- Afyonkarahisar
- Uşak
- Gaziantep
- Kars
- Erzurum
- Niğde
- Kırşehir
- Mersin
Yaşlılık aylığı ile engelli aylığı birlikte alınabilir mi?
Devlet tarafından yapılan her iki yardımdan kişi, sadece birini kullanabilir. .
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