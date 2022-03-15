Evde bakım maaşı hangi illerde verildi? Mart evde bakım maaşı ne zaman hesaba yatar?
Evde bakım maaşı hangi illerde verildi? Engelli bireylere yardım olarak verilen evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Binlerce kişiye verilen evde bakım ücreti mart ayının ortasında ödenmeye başladı. İşte merak edilen detaylar...
2022-03-15 09:57:45
Engelli bireylere yardım olarak verilen evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Binlerce kişiye verilen evde bakım ücreti mart ayının ortasında ödenmeye başladı. İşte merak edilen detaylar...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere bakan aileye yardım olarak verilen evde bakım ücreti ödenmeye başladı. Mart ayının 14'ünde ödemeler başladı. 15-31 Mart arasında bütün ailelere ödemeler gerçekleştirilecek.
İşte güncel evde bakım maaşı yatan iller;
1- Tokat
2- Diyarbakır
3- Osmaniye
4- Çanakkale
5- Edirne
6- Giresun
7- Afyonkarahisar
8- Ordu
9- Bolu
10- Kırıkkale
11- Ankara
12- Konya
13- Manisa
14- İstanbul
15- Kocaeli
16- Siirt
17- Niğde
18- Şanlıurfa
19- Bilecik
20- Balıkesir
21- Antalya
22- Mersin
23- Samsun
24- Hatay
25- Sakarya
26- Uşak
27- Adıyaman
28- Aksaray
29- Bursa
30- Adana
31- İzmir
Mart evde bakım maaşı ne zaman hesaba yatar?
2022 Mart ayında engelli bakım maaşı alacak olan kişilere ödemeler başladı. Yukarıdaki listede belirtilen illerde yaşıyorsanız ödemeler yapılmıştır.
Aynı gün içerisinde evde bakım ücretleri geçmektedir. Eğer bir sorun yaşadıysanız bankanız ile iletişime geçmeniz gerekir. .
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