Evde bakım maaşı hangi illerde verildi? Mart evde bakım maaşı ne zaman hesaba yatar?

Evde bakım maaşı hangi illerde verildi? Engelli bireylere yardım olarak verilen evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Binlerce kişiye verilen evde bakım ücreti mart ayının ortasında ödenmeye başladı. İşte merak edilen detaylar...

Engelli bireylere yardım olarak verilen evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Binlerce kişiye verilen evde bakım ücreti mart ayının ortasında ödenmeye başladı. İşte merak edilen detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere bakan aileye yardım olarak verilen evde bakım ücreti ödenmeye başladı. Mart ayının 14'ünde ödemeler başladı. 15-31 Mart arasında bütün ailelere ödemeler gerçekleştirilecek.

İşte güncel evde bakım maaşı yatan iller;

1- Tokat

2- Diyarbakır

3- Osmaniye

4- Çanakkale

5- Edirne

6- Giresun

7- Afyonkarahisar

8- Ordu

9- Bolu

10- Kırıkkale

11- Ankara

12- Konya

13- Manisa

14- İstanbul

15- Kocaeli

16- Siirt

17- Niğde

18- Şanlıurfa

19- Bilecik

20- Balıkesir

21- Antalya

22- Mersin

23- Samsun

24- Hatay

25- Sakarya

26- Uşak

27- Adıyaman

28- Aksaray

29- Bursa

30- Adana

31- İzmir

Mart evde bakım maaşı ne zaman hesaba yatar?

2022 Mart ayında engelli bakım maaşı alacak olan kişilere ödemeler başladı. Yukarıdaki listede belirtilen illerde yaşıyorsanız ödemeler yapılmıştır.

Aynı gün içerisinde evde bakım ücretleri geçmektedir. Eğer bir sorun yaşadıysanız bankanız ile iletişime geçmeniz gerekir. .