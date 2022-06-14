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TIMETURK / EKONOMİ / Evde bakım maaşı 15 Haziran hangi illerde yattı? Evde bakım aylığı yatan iller

Evde bakım maaşı 15 Haziran hangi illerde yattı? Evde bakım aylığı yatan iller

Evde bakım maaşı 15 Haziran hangi illerde yattı? Evde bakım ücreti alan aileler merakla maaş gününü araştırıyor. Binlerce aileye destek olan bu maaşın yatıp yatmadığını e-devlet veya sms üzerinden de öğrenebilirsiniz. Peki ama devletten ne gibi bir açıklama geldi? Evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

22 Dakika Önce
2022-06-14 09:08:16
Evde bakım maaşı 15 Haziran hangi illerde yattı? Evde bakım aylığı yatan iller

Evde bakım ücreti alan aileler merakla maaş gününü araştırıyor. Binlerce aileye destek olan bu maaşın yatıp yatmadığını e-devlet veya sms üzerinden de öğrenebilirsiniz. Peki ama devletten ne gibi bir açıklama geldi? Evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı 15 Haziran hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı için gözler 15 Haziran Çarşamba gününe çevrildi. Çarşamba günü hesaplara yatmaya başlayacak olan aylıklar için henüz bir açıklama gelmedi.

İlerleyen süreçte yapılacak açıklamaları haber sitemizden takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı ne kadar 2022?

Evde bakım maaşı gelir krıteri kişi başı 2835 tl oldu. Evde bakım maaşı 2354 tl. 2022 Engelli maaşı kişi başı gelir krıteri 1417 tl oldu.
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