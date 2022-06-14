Evde bakım maaşı 15 Haziran hangi illerde yattı? Evde bakım aylığı yatan iller

Evde bakım maaşı 15 Haziran hangi illerde yattı? Evde bakım ücreti alan aileler merakla maaş gününü araştırıyor. Binlerce aileye destek olan bu maaşın yatıp yatmadığını e-devlet veya sms üzerinden de öğrenebilirsiniz. Peki ama devletten ne gibi bir açıklama geldi? Evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

Evde bakım ücreti alan aileler merakla maaş gününü araştırıyor. Binlerce aileye destek olan bu maaşın yatıp yatmadığını e-devlet veya sms üzerinden de öğrenebilirsiniz. Peki ama devletten ne gibi bir açıklama geldi? Evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı 15 Haziran hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı için gözler 15 Haziran Çarşamba gününe çevrildi. Çarşamba günü hesaplara yatmaya başlayacak olan aylıklar için henüz bir açıklama gelmedi.

İlerleyen süreçte yapılacak açıklamaları haber sitemizden takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı ne kadar 2022?