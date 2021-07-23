Ev taşırken iş yerinden izin alma hakkınız var mı?

Kanunda, çalışma izninin kaç gün olduğu konusunda net bir kural belirtilmiyor olsa da iş yerleri genellikle taşınma iznini 1 ya da 2 gün olarak verebilmekte

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların en büyük stress kaynaklarından birisi "taşınma" işlemidir. Gerek bir ev alındığında gerekse yeni kiralık bir eve çıkıldığında taşınma ayrı bir meşguliyet gerektirir. Peki çalışan kişiler bu esnada hangi prosedürle iş yerlerinden izin alabilir, daha doğrusu izin alabilirler mi? Hatta bu izin süreci hangi yasal dayanağa sahip?

Yasal dayanağı var mı?

Özel sektör veya kamu kurumlarında çalışanların, ev taşıma sürecinde nakliye işlemlerini gerçekleştirebilmek için alabilecekleri izne ev taşıma izni denmektedir. Türk yasalarında da bu konuya dair spesifik düzenlemeler mevcut.

İş Hukuku'nda doğrudan ev taşıma izni olarak düzenlenmiş bir izin türü bulunmuyor. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre ise ücretli veya talebinize bağlı olarak ücretsiz izin kullanabilme durumu mümkün.

Kaç gün izin alabilirsiniz?

Kanunda, çalışma izninin kaç gün olduğu konusunda net bir kural belirtilmiyor olsa da iş yerleri genellikle taşınma iznini 1 ya da 2 gün olarak verebilmekte. Bu da yöneticilerin inisiyatifine göre düzenleniyor.

Taşınma izni almanız gerekiyorsa, taşınma sürecinden hemen önce izin talep etmek yerine, tüm taşınma işlemlerini öncelik sırasına göre belirleyip önden halledebileceğiniz her şeyi hızlıca bitirmeniz, daha rahat bir süreç yönetimini mümkün kılabilecektir.

Taşınmada stratejik adımlar

Taşınmaya yönelik karar alındıktan sonra planınızı ve listenizi oluşturmanız ilk öncelik. Devamında işten izin almak için en uygun tarihleri takviminizde planlamanız, 1 hafta önceden insan kaynaklarına izin talebinizi iletebilmeniz fayrdalı bir adım. Taşınma döneminizde izin kullanırken, izin talebinizin insan kaynakları tarafından işleme alındığından ve iş yerinizin izniniz hakkında bilgi sahibi olduğundan emin olmanız gerek. İş Kanunu'nun 4857 sayılı 25. maddesinin 2. bendine göre; iş yerinize haber vermeden en az iki gün işe gitmemeniz durumunda çalıştığınız yer iş akdinizi sonlandırabilme hakkına sahip.

İzin verilmek zorunda mı?

İş Kanunu'na göre taşınma izninin verilip verilmemesi işverenin inisiyatifine bağlı. İşveren, taşınma sürecindeki çalışanına ücretli ya da ücretsiz izin hakkı tanıyabilir. Ücretli izin, çalışanın izne ayrılmasına rağmen maddi ve sosyal haklarının çalıştığı şirket tarafından ödenmeye devam etmesi. İş yerinizde bulunmadığınız ve izinli olduğunuz günler için maaşınızdan kesinti olmaz ve sigorta priminiz de ödenir.

Ücretsiz izinde, çalışanın izin kullandığı gün sayısı hesaplanır ve bu günlerin ücreti maaşından kesilir. Aynı zamanda izinde olunan günlerin sigorta primleri ödenmez.Taşınma izni döneminde, ücretli ya da ücretsiz izin almanız şirketinizin uyguladığı politikalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.​

Maddi yardım olabilir mi?

Çalıştığınız özel veya kamu şirketinin size nasıl haklar sunduğu ve kanunda çalışanların ne gibi haklara sahip olduğunu bilmeniz önemli. Bazı şirketler, taşınma dönemlerinde çalışanlarına yardımcı olmaya çalışır. 6242 sayılı Harcırah Kanunu'na göre kurumlar, çalışanlarına istedikleri takdirde harcırah sunmakta. Bu sebeple, taşınmaya başlamadan önce insan kaynakları bölümüne şirketinizin çalışanlarına taşınma desteği sağlayıp sağlamadığını sorabilirsiniz.

Mazeret izni kapsamında mı?

Taşınma izni, sadece taşınma dönemini kapsar. Evini bir adresten farklı bir adrese taşırken kullandığınız izin taşınma iznidir. Mazeret izni de çok farklı sebeplerle alınmış olabilir. Mazeret izninin bazı gerekçeleri; evlilik, ölüm, doğum ya da hastalıktır.Mazeret izni almak istiyorsanız, taşınma sonrası ev temizliği, eşya yerleşimi, tesisat işleri, çilingir vb. işler için kullanabilirsiniz.Taşınma dönemleri, çoğu zaman maliyetlidir ve belirli bir bütçe gerektirir. Tüm fatura aboneliklerinin açılması, nakliye ücreti, depozito vb. kalemlerinin yanı sıra tadilat ya da ani birçok ihtiyaç için de bütçe gerekebilir. Dileğiniz ne olursa olsun, ihtiyaç krediniz her an İş Bankası'nda sizi bekliyor. Cazip faiz oranları ve geri ödeme planı ile bankamızdan anında kredi çekebilir, taşınma sürecinizi sorunsuz şekilde halledebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.