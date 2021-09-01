Ev mi araba mı daha çok sigortalanıyor?

Evi ya da arabası bulunanların ne kadarı sigorta yaptırıyor; Peki zorunluluk olmadığında bu tablo değişebiliyor mu?

Ev sahibi ya da araba sahibi olanların en çok yaptığı işlemlerin başında sigorta geliyor.

Ev sigortasında özellikle DASK bir nevi zorunlu olurken araç için de sigorta yaptırma zorunluluk teşkil etmekte.

Peki bu ikisi arasında vatandaşlar nasıl ve hangi aşamalarda kararlar alarak sigortalama konusuna yaklaşıyor?

Hayatta yaşanabilecek birçok soruna karşı finansal koruma sunan sigortalar, bireylerin mali planlamalarında önemli rol oynayabiliyor. Havucum.com da bu sebeple sigorta konusunda tüketicilerin davranışlarıyla ilgili anket gerçekleştirdi.

Özel sigortaya talep daha fazla

Ankete göre katılımcıların yüzde 73'ü zorunlu trafik sigortasını yaptırırken aracı olup da zorunlu trafik sigortasını yaptırmayı düşünmeyenler ise yüzde 3'lük bir kesimi oluşturuyor. Trafik sigortasını yaptırmayanların yüzde 97'si bu sigortayı özel aracı olmadığı için yapmadığını söylüyor.Katılımcıların yüzde 42'si kamu, yüzde 58'i özel sigorta şirketine bağlı olduğunu belirtirken, tamamlayıcı sağlık sigortası olanların oranı ise yüzde 44'e ulaştı. Katılımcıların yüzde 66'sı zorunlu sigortalar arasında bulunan DASK sigortasını yaptırdığını belirtiyor.

Kaç kişi kasko yaptırıyor?



Araştırmanın ardından kasko yaptıranların oranının yüzde 49 ve ev sigortası yaptıranların oranının da yüzde 52 olduğu ortaya çıktı. Katılımcılara ev sigortası yaptırmama nedeni sorulduğunda ise yüzde 60'ı kendine ait bir evi olmadığını, yüzde 33'ü sigorta yaptırmayı düşünmediğini, yüzde 7'si ise ekonomik koşulları el vermediği için sigorta yaptıramadığını paylaşıyor.Katılımcılara yıllık poliçe maliyeti sorulduğunda ise yüzde 39'u 0-2.000TL arası, yüzde 37'si 2.001- 5.000TL arası ve yüzde 17'si 5.001-10.000 TL arası olduğunu belirtirken, yüzde 7'lik bir kesim de poliçe maliyetinin 10.000 TL'den fazla olduğunu aktarıyor.

Tüketiciler bilinçli mi?



Yeni araştırmanın bulgularıyla ilgili görüşlerini aktaran Havucum.com Kurucu Ortağı Deniz Alpay, “Emek vererek, çalışarak, yeri geldiğinde detaylı planlamalar yaparak satın alınan konut, araç gibi varlıklar neredeyse herkes için fazlasıyla önemli. Öte yandan talihsiz durumlar da hayatın bir parçası. Sigortalar işte bu gibi durumlarda maddi zararı en az seviyeye indirmek için var. Dolayısıyla zorunlulara ek olarak gerekli diğer sigortaları yaptırmak da çok önemli. Anketten çıkan sonuçlara göre tüketicilerde bu bilincin olduğu görülüyor ancak yine de bu alanda atılması gereken adımlar bulunuyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

DASK ve TSB'deki finansal durum

DASK'ın resmi sitesindeki verilere göre yürürlükteki poliçi adedi 10 milyon 300 bin. Sigortalılık oranı ise Yüzde 58.50 olarak görülüyor.Türkiye Sigorta Birliği'nin finansal verilerine göre ise adet bazında toplam 1 milyon 697 bin 202 adet motorlu taşıtın kaskosunun bulunduğuna yer veriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.