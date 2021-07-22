Ev kredisi faiz oranları düştü mü? Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? Ev alma hayali kuran binlerce kişi ev kredisi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararından sonra binlerce kişi ev kredisi faiz oranlarının düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. İşte güncel ev kredisi oranları...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası yüzde 19 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası bir çnceki toplantıda da faizleri sabit tutma kararı almıştı. Ev kredisi çekmek için faizlerin düşmesini bekleyen vatandaşlar Ev kredisi faiz oranları düştü mü? sorusunu sormaya başladı. Ev kredisi çekip konut dahibi olmayı hayal edenler yüksek fazi oranları nedeniyle bu hayallerini bir süre ertelemek zorunda kalıyor.

EV KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Ev kredisi faiz oranları henüz füşmedi. Ev kredisi faizlerinin düşmesi için politika faizinin de bir miktar aşağı çekilmesi bekleniyor. Ancak bankalar bazen kampanya yaparak kredi faiz oranlarını aşağı çekebilir. Düşük faizle ev kredisi çekebilmek için bankaların kampanyaları yakından takip edilmeili. Ayrıca devlet bankaları da ev sahibi olmak isetyenler için bazen düşük faizli krediler verebiliyor.

GÜNCEL EV KREDİSİ ORANLARI

İşte 150.000 TL 120 ay vadelş güncel ev kredisi oranları;

Akbank %1,39 311.052 TL 2.577 TL

Ziraat Bankası %1,37 308.164 TL 2.554 TL

Halkbank %1,38 309.899 TL 2.565 TL

Yapı Kredi %1,37 308.464 TL 2.554 TL

İş Bankası %1,41 314.172 TL 2.599 TL

Garanti BBVA %1,46 320.742 TL 2.657 TL

ING %1,59 338.870 TL 2.808 TL

ICBC %1,89 382.308 TL 3.170 TL

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİR Mİ?

Merkez Bankası para politikasında mevcut duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Açıklamada, "Para politikası duruşu, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir" denildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİRSE KONUT KREDİLERİ DÜŞER Mİ?

Konut almak isteyenler Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesini bekliyor. Peki Merkez Bankası faizi indirince konut kredi faizleri düşer mi? Merkez Bankası muhtemel bir faiz indirimi yaparsa bu bankaların konut, ihityaç ve araç kredi faiz oranlarına yansır. Kademeli olarak bankaların uyguladığı faizler MB'nin faiz indirimiyle geri çekilir.

MORTGAGE NEDİR?

Konut Finansmanı, konut edinmeleri amacıyla veya sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasıdır. İnsanların kolay bir şekilde hatta kira öder gibi ev almalarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir Gayrimenkul Finansman sistemidir.

Mortgage, Türkçe anlam karşılıklarında; Tutsat, tutulu satış, ipotekli satış, rehinli satış ya da mortgage bir malın kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç alınan parayla satın alınması anlamına gelen iktisadi terimdir.

Tutulu satış genellikle taşınmaz mal (çoğunlukla da yapı) satınalımlarında kullanılır. Bu gibi satışlarda, parasal kurumlar ödünç verdikleri tutar (kredi) geri ödenene dek, taşınmaz mala el koyabilme yetkisini ellerinde tutarlar. Bu tutu, parasal kurumların ödünç verdikleri para için bir güvence niteliğindedir. Bu yöntem, özel ya da tüzel kişilerin, bir taşınmaz malın ederi kadar paraları başlangıçta olmasa da, malı alıp, genellikle 15-30 yıllık süre içerisinde parça parça ödemelerini ve sonunda da tümüyle sahip olmalarını sağlar. Ödeme tamamlandığında, tutu durumu ortadan kalkar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.