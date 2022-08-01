Ev kiraları düşecek mi? Kiralar ne kadar olacak? Emlakçılar Odası Başkanı açıkladı!

Son bir yılda giderek artan kira fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Vatandaşların sürekli şikayetçi olduğu ev kiraları düşecek mi? Ev kiralarında ne zaman düşme olacak? Kiralar düşer mi? İşte Emlakçılar Odası Başkanı’ndan ev kiraları ile ilgili açıklama geldi…

Türkiye'de özellikle son bir yıl içerisinde hızla artan enflasyon, haziranda yüzde 78,62'yle son 24 yılın rekorunu kırdı. Hayat pahalılığına neden olan yüksek enflasyon, ev kiralarına da etki ediyor. Fahiş fiyatlar ödeyen kiracılar ev kiralarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Ev kiraları düşecek mi diye soran vatandaşlar, ev kiraları ne kadar olacak merak ediyorlar.

Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ev kiraları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ev kiraları ne zaman düşer? Ev kiraları kaç bin olur?

Ev kiraları düşüyor mu?

Kiralık ev talebinin azalması, kira ödemelerinde sorunların başlamasıyla fiyatlardaki yükselişin tersine dönmeye başladığını söyleyen Nizameddin Aşa, şu ifadeleri kullandı:

“Kim diyor 10 binlik ev 9'a düşmez? Nasıl düşmez, tabii ki düşer. 3 binden 10 bin TL'ye çıkan bir kira, bir daha tekrar 3 bin TL'ye düşmez ama o ev 6-7 bin TL'ye iner. Biz bunu 2016-2018 arasında da yaşadık aslında. O dönem kiralar da yüzde 50 düştü, satılıklar da. Bakın şu anda 5-6 milyon istenen evler iki-üç sene evvel 800-900 bine alıcı bulamıyorlardı.

İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap. Türkiye'de kiracı profiline baktığımızda kimse 30-40 bin kazanmıyor.”