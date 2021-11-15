Ev alacaklara müjde! TOKİ yeni projelerini duyurdu, taksitler 436 TL'den başlıyor

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'nin yeni projelerinde başvuru süreci başlıyor. Kurayla satılacak projelerde taksitler 436 TL'den başlıyor. İşte il il TOKİ projeleri...

TOKİ her ay olduğu gibi bu ayda birçok projede başvuru sürecini başlatıyor. Taksit ödemelerinin 436 TL'den başladığı projelerin yanı sıra İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gelecek projeler için de ihaleye çıkılacak. İşte detaylar...

Proje: Afyon, Sandıklı

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 02 Aralık 2021

Fiyat: 191 bin 103 TL'den

Peşinat: 19 bin 110 TL'den

Taksit: 955 TL'den başlıyor

Proje: Ankara Yenimahalle

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 03 Aralık 2021

Fiyat: 211.121 TL'den

Peşinat: 25.334 TL'den

Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor

Proje: Ankara Yenimahalle

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 03 Aralık 2021

Fiyat: 211.121 TL'den

Peşinat: 25.334 TL'den

Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor

Proje: Bartın Merkez

Konut Tipleri: 1+1 ve 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 09 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021

Kura Tarihi: 26 Kasım 2021

Fiyat: 193.067,75 TL'den

Peşinat: 23.168,13 TL'den

Taksit: 943,89 TL'den başlıyor

Proje: Bitlis Merkez

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 18 Kasım 2021 - 30 Kasım 2021

Kura Tarihi: : 07 Aralık 2021

Fiyat: 171.512,00 TL'den

Peşinat: 17.151,20 TL'den

Taksit: 857,56 TL'den başlıyor

Proje: Bursa Orhaneli

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 - 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 29 Kasım 2021 - 10 Aralık 2021

Kura Tarihi: : 16 Aralık 2021

Fiyat: 159.407,55 TL'den

Peşinat: 15.940,76 TL'den

Taksit: 797,04 TL'den başlıyor

Proje: Erzincan Kemaliye

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 500 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021

Kura Tarihi: : 15 Aralık 2021

Fiyat: 148.184,34 TL'den

Peşinat: 17.782,12 TL'den

Taksit: 493,95 TL'den başlıyor

Proje: Erzurum Aşkale

Konut Tipleri: 3+1

Satış Yönetimi: Açık Satış

Başvuru Bedeli: 500 TL

Başvuru tarihleri: 24 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021

Fiyat: 118.558,77 TL'den

Peşinat: 11.855,88 TL'den

Taksit: 592,79 TL'den başlıyor

Proje: Kars Merkez

Konut Tipleri: 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 Dubleks

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 15 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021

Kura Tarihi: : 25 Kasım 2021

Fiyat: 248.029,00 TL'den

Peşinat: 24.802,90 TL'den

Taksit: 1.102,35 TL'den başlıyor

Proje: Kırıkkale Keskin

Konut Tipleri: 2+1, 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: : 01 Aralık 2021

Fiyat: 158.501,38 TL'den

Peşinat: 15.850,14 TL'den

Taksit: 792,51 TL'den başlıyor

Proje: Kocaeli Dilovası

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Açık Satış (En az %40 Engelli Raporu olanlara satışı yapılacaktır)

Başvuru tarihleri: 01 Eylül 2021 - 31 Aralık 2021

Fiyat: 210.258,30 TL'den

Peşinat: 42.051,66 TL'den

Taksit: 934,48 TL'den başlıyor

Proje: Konya Akören

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 500 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021

Kura Tarihi: : 09 Aralık 2021

Fiyat: 117.860,05 TL'den

Peşinat: 14.143,21 TL'den

Taksit: 576,20 TL'den başlıyor

Proje: Kütahya Merkez

Konut Tipleri: 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım – 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: : 02 Aralık 2021

Fiyat: 315.157,50 TL'den

Peşinat: 31.515,75 TL'den

Taksit: 1.969,73 TL'den başlıyor

Proje: Malatya Yazıhan

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 29 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021

Kura Tarihi: : 16 Aralık 2021

Fiyat: 172.740,92 TL'den

Peşinat: 17.274,09 TL'den

Taksit: 863,70 TL'den başlıyor

Proje: Sivas Yıldızeli

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 500 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021

Kura Tarihi: : 14 Aralık 2021

Fiyat: 131.015,44 TL'den

Peşinat: 15.721,85 TL'den

Taksit: 436,72 TL'den başlıyor

Gelecek projeler:

- Erzurum Aili Pasinler İlçesi Yeni Mahallesi 89 Adet Konut

- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Yeniköy Mahallesi 1. Etap 492 Adet Konut , 2 Adet Ticaret Merkezi (16 Dükkan)

- Denizli İli,Pamukkale İlçesi, Yeniköy Mahallesi 2. Etap 392 Adet Konut , 1 Adet Ticaret Merkezi (4 Dükkan)

- Tunceli İli, Merkez İlçesi, Örenönü Mahallesi 206 Adet Konut 8 Adet Dükkan

- Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Kemalettin Mahallesi 760 Adet Konut , 35 Adet Dükkan, 1 Adet Ticaret Merkezi

- Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölüm 246 Adet Konut, 223 Adet Dükkan ve 56 Adet Ofis

- İstanbul İli Arnavutköy İlçesi 3. Etap 679 Konut 8 Adet Dükkan

- Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Erenler Mahallesi 300 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi

- İstanbul İli Arnavutköy İlçesi 6. Etap 727 Konut 8 Adet Dükkan

- İzmir ili Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi 809 Konut 2 Adet Ticaret Merkezi

- Giresun İli, Merkez İlçesi, Çaldağ Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Projesi 24 Adet Konut

- Kastamonu İli Merkez İlçesi Örencik Mahallesi 2. Etap 602 Konut

- İstanbul İli Şile İlçesi Ağva (Bucaklı) Mahallesi 129 Konut İnşaatı

- Adana İli, Çukurova İlçesi, Göl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 333 Adet Konut

- İzmir İli, Aliağa İlçesi, Samurlu Mahallesi, 759 Adet Konut , 16 Adet Dükkan

- Bolu İli Merkez İlçesi Büyük Sanayi Sitesi 988 Adet Dükkan

- Bursa İli Kestel İlçesi Yenimahalle Mahallesi 251 Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi

- Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 509 Adet Konut

- Konya ili Beyşehir ilçesi Hacıakif mahallesi 413 adet konut

- Amasya İli, Merkez İlçesi, Ziyaret Mahallesi 3. Etap 87 Adet Konut

- Ordu İli, Perşembe İlçesi, Düz Mahallesi 180 Adet Konut ile 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi

- Kırıkkale İli Bahşılı İlçesi 5. Etap 210 Konut

- Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 541 Adet Konut ve 22 Adet Dükkan

- Manisa İli Şehzadeler İlçesi, 1.Etap 547 Adet Konut 54 Adet Dükkân

- Çankırı İli Çerkeş İlçesi 165 Konut , 1 adet Ticaret Merkezi (4 Dükkan)

- Amasya İli Merkez İlçesi İpekköy Mahallesi 425 Konut 1 Adet Ticaret Merkezi

- Konya İli, Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi 114 Adet Konut ve 8 Adet Dükkan

- Adana İli, Yüreğir İlçesi, Sinanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 523 Adet Konut ve 52 Adet Dükkan

Kaynak: medyatava.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.