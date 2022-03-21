Ev alacaklara güzel haber! Konutta KDV indirimi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut sektöründe de KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Tüketici ve sektörden gelen taleplerle devreye girecek ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem ev alacakları hem konut üreten inşaat sektörünü rahatlatacak yeni model Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Planlanan ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki evlerde yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun (dairenin) satılık değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıdada ilk adımı attıklarını, KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra adım adım uygulanacağını duyurdu. Hem vatandaş hem de sektörün gözü konutta KDV indirimine çevrildi. Gelir İdaresi Başkanlığı odalar, sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ikili KDV sistemine yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı.

Ön plana çıkan iki görüş

Sektör temsilcileri konutta 1-2 metreyi geçmesi durumunda yüzde 18 KDV ödenmesinin usulsüz uygulamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Projede, satışta, tapuda evin net metrekaresinin kullanımını teşvik edecek vergi uygulaması görüşü ön plana çıktı.

Fahiş rakamlar bitecek

Yeni modelle tüketici 151 metrekare konut aldığında çok yüksek bir fahiş artışla karşı karşıya kalmayacak.

Yeni sistemin benimsenmesi durumunda 150 metrekarelik bölüm yüzde 8, 1 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek.

Böylece tüketici 160 metrekare konutta yüksek bir fahiş artışı ile karşı karşıya kalmayacak. Sıfır konutları kapsayan KDV indirimi olması durumunda yapılacak olan indirim orana bağlı olarak değişecek.

Tapu harçları da masada

Ayrıca edinilen son dakika bilgisine göre kentsel dönüşümdeki yüzde 1'luk uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.

Tapu harcı evin değerinin binde 20'si oranında alınıyor. Bugün itibariyle 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin lira, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor. .