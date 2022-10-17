Europower Enerji halka arz oluyor!

Borsa İstanbul'da halka arz furyası hız kesmeden devam ediyor. Borsa İstanbul tarihinde en çok halka arzın yapıldığı dönemlerden biri olarak görülen süreçte Europower Enerji'de halka arz edilecek.

38.000m² ‘lik üretim alanında faaliyet gösterdiğini şirket içi bilgilerinde dile getiren Europower Enerji A.Ş., AG-OG-YG elektrik sistemleri için ürünler tasarlıyor ayrıca bu ürünlerin üretimini de sağlıyor. Europower Enerji halka arz bilgileri Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.; •50.000.000 Lot

•10.000.000 Lot Ek Satış

•Fiyat Aralığı İle Talep Toplama

•Oransal Dağıtım

•Paylar Yurtiçi Bireysel- Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıya

•Halka Açıklık %27.3 Olacak

•Ak Yatırım liderliğine halka arz edilecek

•#GESAN İştiraki

•Halka Arz Takvimi Belli Değil

•İşlem Kodu Belli Değil .