Euro Son Durum Ne? 24 Mayıs Euro Fiyatı

Dünya çapında en yaygın kullanılan para birimlerinden birisi de Euro’dur. Euro birçok Avrupa ülkesinde kullanılan paradır. Euro özellikle de ihracat ve ticarette daha çok karşımıza çıkmaktadır. Euro hakkında vatandaşlar ne kadar olduğu, artış ve azalışı hakkında bilgi almak istiyorlar. Euro hakkında merak edilen derledik. Euro son durum ne? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. 31 Mayıs Euro fiyatı işte tüm detaylar….

Son zamanlarda Google arama motorunda en çok araştırılan konulardan birisi Euro'daki yükseliş ve azalış oldu. Euro para birimi Dünya'da en çok kullanılan para birimlerinden birisidir. Euro'daki artış ve azalışlar ülke ekonomisine büyük bir ölçüde etkilemektedir. Bunun sebebi Türkiye'nin resmi rezervlerinin yaklaşık yüzde 54'ü; 11 AB ülkesi paraları ile AB para birimi “Euro” dan oluşmaktadır. Euro'nun en çok kullanıldığı ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg, Litvany, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan ve ayrıca bu ülkelerin dışında Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan'da bulunmaktadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanımı yapılmaktadır. Euro ne kadar? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Euro Türkiye için neden önemlidir? İşte detaylar.

Euro Nedir?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro bir para birimidir. Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya,Lüksemburg,Litvany, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan gibi AB ülkelerinde Euro kullanılmaktadır.

1 Euro Ne Kadar?

Euro, para birimi dünya çapında en çok kullanılan para birimlerinden birisi olarak bilinmekte. Euro bugünkü alış kuru 10,3837 TL, Ayrıca Euro satış kuru 10,3914 TL olarak belirlendi. Euro kuru en son 31.05.2021 16:06:33 tarihinde güncellenmiştir. Bununla birlikte Euro kuru verileri doğrultusunda 1 Euro 10,3837 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

Euro Türkiye İçin Neden Önemli?

Euro para birimi dünya çapında en çok kullanılan para birimlerinden birisidir. Dış ticaretin en önemli kaynaklarından birisi olan Euro, AB üyeleriyle yoğun ticari ve mali ilişkileri olan gelişen piyasa ekonomilerini büyük ölçüde etkilemiştir.Türkiye'nin AB ülkeleriyle yakın ilişkisi ve Euro'nun Türk ekonomisine etkileride bulunmaktadır. Türkiye'nin dış ticaretinde en çok ticaret yaptığı ülkeler genellikle Avrupa ülkeleridir. Türkiye 1999 yılında toplam ihracatının yüzde 54'üne tekabül eden 14,3 milyar dolar tutarındaki ihracat ve ithalatının yüzde 53'ünü oluşturan 21.4 milyar dolarlık ithalatı Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştirmiştir.

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