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Euro rekor kırdı

Euro/TL 10.32'ye çıkarak tarihi rekorunu kırdı. Aynı dakikalarda Dolar/TL ise 8.40 civarında seyretti.

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25.05.2021 13:46:49
Euro rekor kırdı

Euro/TL 10.32'ye çıkarak tarihi rekorunu kırdı. Aynı dakikalarda Dolar/TL ise 8.40 civarında seyretti.

Euro güne yüzde 0.5 artışla başlayarak 10.32 liraya kadar çıktı ve tarihi rekorunu kırdı. Euro, ABD doları karşısında da son 4.5 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 1.22'ye yükseldi. Euro'nun TL karşısındaki rekorunda ise bu durum etkili oldu.

Euro, daha önce 14 Mayıs'ta 10.30 ile rekor tazelemişti.

Beklentinin altında kalan ABD verisi ve ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin faizi sabit tutacağı yönelik açıklamaları, yatırımcıların enflasyon nedeniyle faizin arttırılacağı endişesini bastırmasıyla küresel piyasalarda dolar son dönemlerde seyrettiği aralığın en düşük seviyesinde. Dolar/TL ise 8.40 civarında seyrediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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