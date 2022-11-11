Euro neden yükseliyor? Uluslararası piyasalardaki olumsuz havayı değiştiren veriler 10 Kasım'da ABD'den geldi. ABD'den gelen ekim ayı enflasyon verisi beklentilerin altında çıktı. Bu gelişme sonrası dolar değer kaybederken euro ise hızlı bir yükseliş gösterdi. Elinde euro ve dolar olan vatandaşlar yaşanan gelişmenin ardından Euro Kasımda yükselmeye devam eder mi? 11 Kasım Euro ne kadar oldu? sorularına yanıt aramaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla birlikte uluslararası piyasalarda var olan ekonomik sıkıntılar daha da belirgin hissedilmeye başlandı. Bu sürede euro/dolar paritesi ilk kez doların altına düştü. 1 Euro 1 dolardan daha değersiz hale geldi. Ülkerden gelen yüksek enflasyon verileri nedeniyle peş peşe faiz artırımları geldi. Bu durum dda rezerv para birimlerine bir darbe daha indiridi. Son yaşanan gelişmeden sona ise euro hızlı bir yükselişe geçti. Peki euro neden yükseliyor? Euro Kasım'da yükselmeye devam eder mi? 11 Kasım Euro ne kadar oldu?

Euro neden yükseliyor?

ABD'den gelen Ekim ayı enflasyon verileri dünya piyasalarında olumlu algılandı. ABD'de tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Ancak beklentiler yüzde 7,9 düzeyindeydi. 0,2 paunlı bir düşüşün yaşanması piyasaları uımutlandırdı. Enflasyon hızında yavaşlama olması faiz artırımlarının yavaşlaycağı anlamına geldiği için dünya rezerv para birimleri de değer kazandı. Euro ABD'den gelen enflasyon verilerinden sonra hızla değer kazandı.

Euro Kasım'da yükselmeye devam eder mi?

Euronun Kasım ayında nasıl bir seyir izleyeceği uluslararası arenadan gelecek ekonomik haberlere bağlı. ABD ve Euro bölgesinden enflasyon verilerinin düşüşe geçtiğine dair veriler gelirse Euro bir miktar daha değerlenebilir. Ekonıomistler euronun geleceği hakkında net konuşmaktan uzak duruyor.

11 Kasım Euro ne kadar oldu?

Dolar düşüşe geçerken euro değer kazanmaya devam ediyor. 10 Kasım'da ABD enflayon verisinin açıklanmasından hemen önce ülkemizde 1 euro 18.46 TL civarındaydır. 11 Kasım'da ise euro 19.12 TL seviyesine çıktı. Euro bir günde 70 kuruşa yakın değer kazandı.

Euro/dolar paritesi ne kadar?

Euro dolar paritesi uzun süredir 1'in altındaydı. ABD'den gelen Ekim ayı enflasyon verisi ile birlike paritede güçlü bir artış yaşandı. Euro-dolar paritesi 11 Kasım'da 1.031 seviyesine kadar çıktı.