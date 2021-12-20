Euro ne kadar düştü? Euro düşmeye devam eder mi? Euro neden düştü?

Euro ne kadar düştü? Döviz kurunda yaşanan düşüşün sebebi merak konusu haline geldi. Gündemde dolar olsa da en büyük düşüş euro bandında gerçekleşti. Peki ama euro ne kadardı, ne kadar oldu? Euro düşmeye devam eder mi? İşte merak edilen euro fiyatı...

Euro ne kadar düştü? Döviz kurunda yaşanan düşüşün sebebi merak konusu haline geldi. Gündemde dolar olsa da en büyük düşüş euro bandında gerçekleşti. Peki ama euro ne kadardı, ne kadar oldu? Euro düşmeye devam eder mi? İşte merak edilen euro fiyatı...

Euro ne kadar düştü?

Hafta sonundan itibaren 18,70 seviyelerinde olan euro da dolar ve altın gibi ani düşüş yaşadı. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra euronun güncekl fiyatı 15,20 seviyelerine kadar geriledi. Türk lirası döviz karşısında yüzde 30'dan fazla değer kazanmış oldu.

Euro düşmeye devam eder mi? Euro neden düştü?

Merkez Bankası'nın beşinci müdahalesi sonrası haftayı 16,40 seviyelerinde haftayı kapatan fakat 18 TL'ye ulaşan dolar; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamasının hemen ardından 13 TL'ye kadar geriledi.

Aynı şekilde konuşmanın ardından euro 15,20 seviyelerine gerilerken, gram altın 1023 liradan 805 liraya kadar düştü.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.