Euro ile dolar eşitlendi
Euro/dolar paritesi 14 Temmuz'un ardından sonra tekrar 1 seviyesinin altını gördü.
2022-08-22 12:00:14
Euro/dolar paritesi 14 Temmuz'un ardından sonra tekrar 1 seviyesinin altını gördü.
Euro/dolar paritesi 1'in altına düştü. Euro/dolar 14 Temmuz'un ardından sonra 0,999 ile tekrar 1 seviyesinin altını gördü.
ABD Merkez Bankası'nın (FED) agresif para politikası sıkılaştırmasının devam edeceğinin sinyalini vermesi üzerine dolar endeksindeki yükseliş sürüyor.
Euro, Rusya'nın Kuzey Akım 1 hattında doğalgaz tedariğini üç günlüğüne durduracağını bildirmesinin ardından, enerji krizinin daha da derinleştirmesiyle düşmeye devam ediyor. .
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