Euro Bölgesi'nde imalat dibe vurdu

Euro Bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos ayında 61.4 seviyesine geriledi

Endeks Temmuz ayındaki seviyesi olan 62.8'e kıyasla düşüş gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde ise 51.7 seviyesindeydi.

Endeks böylelikle Şubat 2021'den beri en düşük seviyesine indi.

Endeks, gerileme göstermesine karşın, 14 aydır genişleme seviyesi olan 50'nin üzerinde seyrediyor.

Yeni siparişler endeksi ise Temmuz ayındaki seviyesi olan 63.2'den 61.5'e indi.

Avrupa'da fabrikaların yerine getirilememiş siparişleri Ağustos ayında, firmaların küresel arz zincirindeki yaygın tıkanıklıklardan dolayı talebi karşılamakta zorluk çekmesi ile birlikte daha önce görülmemiş bir seviyeye yükseldi.

IHS Markit'in satın alma yöneticilerine dayandırdığı ve imalat sektöründe üretimin siparişleri karşılayamama oranının Temmuz ayında 24 yılın rekor seviyesine çıktığını gösteren ankete göre, "güçlü kapasite kısıtlarına ilişkin açık işaretler" var.

İtalya, İspanya ve Yunanistan'da PMI'lar yükseldi

Euro Bölgesi ekonomisi koronavirüs kapanmalarından toparlanırken, parça ve ham madde yetmezliği ve nakliye kapasitesi eksikliği ilk beklenenden daha inatçı bir seyir izliyor ve bu durum toparlanmanın gecikmesi tehlikesini getiriyor.

Bu sorun ayrıca enerji ve bir dizi özel faktörden dolayı hali hazırda yüzde 3 ile 10 yılın en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyonu artırma riskini de getiriyor. Anket, imalatçılar ve onların müşterilerinin karşı karşıya bulunduğu maliyet baskılarının bir kısmının hafifçe gevşediğini, ancak tarihi zirve seviyelerinde kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson, "Euro Bölgesi imalatçıları Ağustos ayında diğer bir hareketli üretim ayını daha yaşadı," dedi ve "Talebi karşılayamama konusu bir kez daha parça eksikliğinden kaynaklanıyor. Zira tedarikçiler ya yeterli parça üretemiyor ya da lojistik talebini karşılamaya yönelik nakliye kapasitesi eksikliği ile karşı karşıya kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca pandemiden kuzeydeki komşularına nazaran daha ağır darbe alan Güney Avrupa ülkelerinin arayı kapatmakta olduğuna ilişkin işaretler de var. Euro Bölgesi imalat sektörü faaliyetinin genel göstergesi bir ay önceki seviyesi olan 62.8'den 61.4'e inerken, İtalya, İspanya ve Yunanistan'da yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.