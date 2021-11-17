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TIMETURK / EKONOMİ / Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 4.1'e yükseldi.

33 Dakika Önce
2021-11-17 15:49:31
Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 3.6 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4.4'e çıktı.

Euro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 3.4 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4.1 olarak ölçüldü.

Bu dönemde, Euro Bölgesi'nde enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2.21'le enerjiden geldi.

Enflasyon, ekim ayında Almanya'da 4.6, Fransa'da 3.2, İspanya'da 5.4, İtalya'da 3.2, Hollanda'da 3.7, Belçika'da 5.4 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008'den beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.

Euro Bölgesi'nde, ağustos ve eylül aylarında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.

Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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