Euro Bölgesi'nde enflasyon rekoru

Rusya yaptırımları nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş durdurulamazken, euro kullanan 19 AB ülkesinde enflasyon haziranda yüzde 8.6'ya çıkarak yeni bir rekor kırdı. Mayıs ayında enflasyon oranı yüzde 8.1'di.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat, enflasyonun euro için kayıt tutulmaya başlanıldığı 1997'den beri en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

Euro kullanan 19 AB ülkesinde mayıs ayında yüzde 8.1'e çıkan enflasyon, haziranda yüzde 8.6'ya fırladı.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış hızlandı

Haziranda enerji fiyatları yüzde 41.9, gıda, alkol ve tütün fiyatları yüzde 8.9 artarken, bunun mayıstakinden daha hızlı bir yükseliş olduğu belirtildi. .