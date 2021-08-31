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Euro Bölgesi’nde enflasyon 10 yılın zirvesinde

TIMETURK / EKONOMİ / Euro Bölgesi’nde enflasyon 10 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi’nde enflasyon 10 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 3 olarak 10 yılın zirvesine çıktı

2 Saat Önce
2021-08-31 17:34:29
Euro Bölgesi’nde enflasyon 10 yılın zirvesinde

Eurostat verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 3 ile Bloomberg anketine katılan 37 ekonomistin tahminini aştı. Enflasyon Temmuz'da yüzde 2.2 artmıştı.

Aylık enflasyon yüzde 0.4 ile yüzde 0.2'lik tahminin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da yüzde 1.6 ile 2012'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Önceki ay çekirdek enflasyon yüzde 0.7 artmıştı.

Avrupa Merkez Bankası yetkilileri enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşünüyor. Ancak yükselişin bir süre daha devam edebileceği belirtiliyor. Banka yetkilileri, pandemi sonrası ekonominin yeniden açılmasının enflasyondaki yükselişte etkili olduğunu, fiyat artışlarının gelecek sene ılımlılaşacağını öngörüyor.

Bankanın 9 Eylül'deki toplantısında kısa vadeli ekonomik projeksiyonlarını yükseltmesi bekleniyor.

Yine bugün açıklanan verilere göre Fransa'da enflasyon yüzde 2.4 ile 2018'den beri, İtalya'da yüzde 2.6 ile 2012'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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