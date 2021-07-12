Etiyopya’dan kahve rekoru

Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden Etiyopya, geride kalan mali yılda 906 milyon dolarlık kahve ihracatı yaparak kendi rekorunu kırdı.

Ülkeden 248 bin ton kahve ihraç edildi.

Etiyopya Tarım Bakanı Ömer Hüseyin, 7 Temmuz'da son bulan mali yılda 248 bin ton kahve ihraç edildiğini açıkladı.

Hüseyin, 906 milyon doları bulan ihracatın, şimdiye kadar kayıtlara geçen en yüksek miktar olduğunu vurguladı.

Dünyanın beşinci büyük kahve üreticisi Etiyopya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya, Suudi Arabistan, ABD, Belçika ve Japonya geliyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.