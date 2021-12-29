Etiketlere yansıyacak KDV indirimi geliyor

Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 'Piyasa şok geçirecek KDV ile ilgili' ifadeleri ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz akşam açıkladığı KDV ile ilgili adımların detayları ortaya çıkmaya başladı.

PEKİ KDV ORANLARINDA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısına göre, KDV'de gıda, sağlık ve kırtarsiye ürünlerindeki farklı oranlar sadeleştirilecek ve indirim yapılacak. Konuyla ilgili bakanlıkta detaylı bir çalışmanın yapıldığı da haberler arasında. Yapılacak KDV indiriminin etiketlere yansıması bekleniyor.

KDV ORANLARI

Kırtarsiye ürünlerinde KDV yüzde 18, Sağlık ürünlerinde yüzde 8, gıda ürünlerinin birçoğunda ise KDV oranı yüzde 8, ancak bazı ürünlerde artıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.