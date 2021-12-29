DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Filistin topraklarındaki Arap nüfusunun artışı İsrail'i endişelendiriyor
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den güzel haber
Sedat Peker ile birlikte 91 sanığın yargılanmasına başlandı
İstanbul'da yılbaşında toplu ulaşım 24 saat çalışacak
Memurlara 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık Cuma işçi, memur, çalışan yarım gün mü, tatil mi?
Endonezya'dan tepki çeken karar
Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken emsal karar
Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ne zamana uzatıldı? Sağlık çalışanları ücretsiz ulaşım ne zaman bitecek?
Ocak emekli maaşı zammı ne kadar olur? Emekli maaşı Ocak 2022 zammı ne kadar?
Trabzonspor, Sverir Ingi Ingason'a teklifte bulundu mu?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yılbaşında sokak kısıtlaması olacak mı?
Yunan medyasında 'Ejder Yalçın' rahatsızlığı
Kripto para piyasasının 2021'deki büyüklüğü dudak uçuklattı!
Maske kullanımı sonrası deri egzamasında artış
ABD uçak gemisi Avrupa'ya güvence vermek için Akdeniz’de kalacak

TIMETURK / EKONOMİ / Etiketlere yansıyacak KDV indirimi geliyor

Etiketlere yansıyacak KDV indirimi geliyor

Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 'Piyasa şok geçirecek KDV ile ilgili' ifadeleri ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

1 Saat Önce
2021-12-29 10:46:22
Etiketlere yansıyacak KDV indirimi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz akşam açıkladığı KDV ile ilgili adımların detayları ortaya çıkmaya başladı.

PEKİ KDV ORANLARINDA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısına göre, KDV'de gıda, sağlık ve kırtarsiye ürünlerindeki farklı oranlar sadeleştirilecek ve indirim yapılacak. Konuyla ilgili bakanlıkta detaylı bir çalışmanın yapıldığı da haberler arasında. Yapılacak KDV indiriminin etiketlere yansıması bekleniyor.

KDV ORANLARI

Kırtarsiye ürünlerinde KDV yüzde 18, Sağlık ürünlerinde yüzde 8, gıda ürünlerinin birçoğunda ise KDV oranı yüzde 8, ancak bazı ürünlerde artıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş