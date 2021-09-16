Ethereum’un kurucusu Buterin, TIME’ın “en etkili 100 kişi” listesine girdi

Dünyanın en genç ikinci dolar milyarderi unvanına sahip olan Etheruem’un kurucu ismi Vitalik Buterin, TIME dergisinin “Dünyanın en etkili 100 kişisi” listesine girdi.

Dünyanın en genç ikinci dolar milyarderi unvanına sahip Etheruem'un kurucu ismi Vitalik Buterin, Amerikan TIME dergisinin “Dünyanın en etkili 100 kişisi” listesine girdi.

Genç milyarder Vitalik ile ilgili yazı, popüler sosyal medya platformlarından Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian tarafından kaleme alındı.

Ohanian yazısında, Reddit'teki Ethereum topluluğu sayesinde Vitalik Buterin'in kariyerini ilk zamanlardan bu yana takip etme ayrıcalığına sahip olduğunu ifade etti. Ohanian'a göre Vitalik olmasaydı, fantezi sporlarını yeniden oluşturan Sorare ve kullanıcıların NFT koleksiyonlarını sergilediği Rainbow gibi girişimlerin hiçbiri de olmayacaktı.

Reddit'in kurucusu Ohanian, “İnternetin potansiyeli konusunda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım ve bu, büyük ölçüde Vitalik Buterin sayesinde oldu.” diyor.

2015 yılında bir grup yazılımcı arkadaşıyla Ethereum projesini başlatan ve 27 yaşındaki Rus kökenli Kanadalı yazılımcının 2018 yılında açıkladığı ana cüzdan adresinde şu anda 1 milyar dolarlık ETH mevcut. Başka cüzdanlara da sahip olduğu bilinen Buterin geçmişte bu cüzdanlardaki tutarların daha düşük olduğunu ifade etmişti.

Genç yaşta dünyanın en genç ikinci dolar milyarderi unvanına sahip olan Vitalik Buterin, bu alandaki rakibi ise Luminar Teknoloji'nin sahibi olan 25 yaşındaki Austin Russell. Russell geçen yıl bu unvana sahip olan en genç insan olmuştu.

KASABADA DOĞDU



Vitalik Buterin 1994 yılında Moskova'nın hemen yanı başındaki Kolomna kasabasında dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte bir süre sonra Kanada'ya göçen Buterin, Toronto'da hayatını sürdürmeye başladı. 2012 yılında 18 yaşındayken Ethereum'un kuruluşunda kendisine yardımcı olan Mihai Alisie ile Bitcoin Magazine'i kurdu. Buterin bu dergide yazılar yazmaya başladı. 2014 yılında Buterin, Thiel bursu aldı ve 100 bin dolar teklif edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.