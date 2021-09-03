Ethereum'un kurucucusu Buterin'in en büyük pişmanlığı!

Ethereum'un kurucusu ve dünyanın en genç kripto milyarderi Vitalik Buterin, en büyük pişmanlıklarını açıkladı. Buterin'e soru soranların arasında Elon Musk da vardı.

Ethereum'un kurucu ortaklarından olan Vitalik Buterin, Twitter'da “Bana istediğini sor” etkinliği düzenledi. Buterin'e gelen ilginç sorulardan bir tanesi de Ethereum yolculuğundaki en büyük pişmanlıklarıydı.

Bir Twitter kullanıcısının, “Teknik olmayacak şekilde en büyük pişmanlıkların nelerdi?” sorusunu cevaplayan Buterin, “8 tane kurucu ortak olması olayı. Hiçbir ayrım yapmadan onları hızlı şekilde seçmem” cevabını verdi.

Bilindiği gibi bu 8 kurucu ortak arasında Cardano kurucusu Charles Hoskinson'dan, Polkadot'un yaratıcısı olan Gavin Wood'a kadar birçok önemli isim bulunuyor. Diğer kurucular ise şunlardı:

Kanadalı iş adamı Anthony Di Iorio, poker koçu Mihai Alisie, program yazılımcısı Jeffrey Wilcke, Colored Coins'de çalışan Amir Chetrit ve SyNerG Music CEO'su Joseph Lubin.

“İnsanları yönetmek beklediğimden daha zormuş”

Cornell Üniversitesi'nin Türk profesörlerinden olan ve Ava Labs kurucusu Emin Gün Sirer'in de “Ethereum tecrübenden çıkardığın en önemli ders neydi?” sorusunu da cevaplayan Buterin şu cevabı verdi:

“Küçük gruplar halindeki insanları sıkı şekilde kontrol etmek ve yönetmek düşündüğümden daha zormuş. Bir yuvarlak masanın etrafında oturup, hepsinin içindeki iyiliği görüp yola devam edilemiyor. Özellikle işin içine çıkar çatışmaları girdiği zaman…”

“Kriptoda olmasaydım bir sosyal medya platformu kurardım”

Kripto para endüstrisinin içinde biri olmasaydı ne yağacağının sorulması üzerine de Buterin, “Muhtemelen bir sosyal medya platformu kurmayla uğraşırdım” dedi.

Artık kendisine daha fazla zaman ayırdığını ve bunun kendisini değiştirdiğini belirten Ethereum kurucusu şunları söyledi:

“Geçen yıl Singapur'da geçirdiğim zaman beni değiştirdi. Orada fazlaca kaldım. Kendimle oldum. Neredeyse 10 yıldır ilk kez kendi düşüncelerimle baş başa kaldım.”

Elon Musk'tan da soru: Sevgi nedir?

Twitter'da attığı tweet'lerle bu seneye damga vuran iş adamlarından olan TESLA ve SpaceX CEO'su Elon Musk da Buterin'e soru soranlar arasındaydı. Musk'ın “Sevgi nedir?” sorusuna Buterin, “X AE A-12, benim canımı yakma” cevabını verdi.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.