Ethereum'un kurucu ortağı, kripto para dünyasından çıkma kararı aldı

Ethereum’un sekiz kurucu ortağından biri olan Anthony Di Iorio, kurduğu şirket Decentral’ı satıp kripto para dünyasından tamamen çıkma kararı aldı. Di Iorio’nun kripto paranın dışında da ilgi alanları olduğu ve bundan sonraki yaşamında bu alanlara odaklanmak istediği belirtiliyor.

Anthony Di Iorio, 2014 yılında Vitalik Buterin, Gavin Wood, Charles Hoskinson, Joseph Lubin ve diğer birkaç kişiyle birlikte Ethereum'u kuran ekip arasında yer aldı.

Anthony Di Iorio, Bitcoin'i ilk benimseyenlerden biriydi ve Ethereum'un gelişimini finanse etme konusunda da bir hayli yardımcı oldu.

Di Iorio, 2014 yılında blockchain girişimi Decentral'ı kurdu.

Ethereum'un sekiz kurucu ortağından biri olan Anthony Di Iorio, Bloomberg'de yayınlanan bir habere göre, yazılım geliştirme şirketi Decentral'ı satmayı ve kripto para girişimlerinden uzaklaşmayı planlıyor.

Anthony Di Iorio Kimdir?

Di Iorio konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kripto para uzmanı değil, karmaşık sorunlarla uğraşan bir insan olmak ve ilgilendiğim alanları çeşitlendirmek istiyorum.” dedi.

Di Iorio, sektörden ayrılmasının kısmen kripto paradaki “risk profili” göz önüne alındığında güvenlik endişeleri ile ilgili olduğunu ima etti.

Di Iorio, “Bu alanda kendimi güvende hissetmiyorum. Daha büyük sorunlara odaklansaydım, sanırım daha güvende olurdum.” dedi.

Di Iorio'nun 2014 yılında kurduğu Decentral, kendisini “yıkıcı ve merkezi olmayan teknolojiler için yenilik merkezi” olarak nitelendiriyor. Bu anlamda, başka bir Ethereum kurucusu Joseph Lubin tarafından başlatılan Ethereum yazılım geliştirme şirketi ConsenSys'in daha küçük, Kanadalı bir versiyonuna benziyor. Decentral'ın en büyük ürünü Jaxx Liberty kripto para cüzdanıdır.

Anthony Di Iorio'nun Ethereum Milyarderi Olduğu Tahmin Ediliyor

Di Iorio'nun Ethereum gelişimine yaptığı yatırımın ve sağladığı finansal desteğin miktarı tam olarak bilinmiyor. Bununla birlikte, Forbes dergisi, Ethereum fiyatının mevcut 1.900 Dolar seviyesinin çok daha altında olduğu 2018 yılında Di Iorio'nun “milyarder” olduğunu açıklamıştı.

Di Iorio'nun kripto paranın dışında da ilgi alanları olduğu ve bundan sonraki yaşamında bu alanlara odaklanmak istediği belirtiliyor. Di Iorio, gelecekteki projelerine atıfta bulunarak, “Gerektiğinde kripto parayı da onlara dahil edeceğim, ancak çok nadir. Kripto para, dünyanın ihtiyacı olan şeylerin gerçekten küçük bir yüzdesine denk geliyor.” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.