Ethereum son bir haftanın zirvesinde!

Ethereum, 23 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dünyanın en çok kullanılan ikinci kripto para birimi konumundaki Ethereum, geçen hafta yaşanan bug sorununun aşılmasının ardından bugün 23 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeleri test etti.

Ether fiyatı 3369 dolara kadar yükselerek günün en yüksek seviyelerini aşmasının ardından hâlihazırda 3351 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Etherum'da artan işlem hacmi de dikkat çekerken Binance işlemlerinde Ether'in günlük hacmi Bitcoin'i de aşmış durumda. Piyasa genelinde ise son 24 saatte Bitcoin işlem hacmi 31,3, Ethereum işlem hacmi 21,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.