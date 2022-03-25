Et fiyatları neden yükseliyor?

Kırmızı ete yüzde 30 zam geliyor. Et ve Süt Kurumu’nun yüzde 48’lik zammının ardından sektörden, arz sıkıntısı nedeniyle “2 ay içinde ete yeni zam gelir” açıklaması geldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi ise “1 yıl sonra” dedi.

Çiftliklerdeki besi hayvanı stokunun azaldığını belirten sektör temsilcileri, mayıs ayı sonuna kadar kırmızı ete en az yüzde 30 zam geleceğini söyledi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi ise arz sıkıntısının bir yıl sonra beklendiğini ifade etti.

FİYAT ARTIŞI DEVAM EDECEK

Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapınca piyasada ESK'ya göre daha yüksek olan fiyatların daha da artacağına ilişkin endişe oluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu zammın piyasaya yansımayacağı belirtse de BBC Türkçe'ye konuşan sektör temsilcileri, yüksek maliyetler ve arz sıkıntısı sebebiyle önümüzdeki iki ay içinde et fiyatlarının en az yüzde 30 artmasını bekliyor. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan dışındaki ülkelere kırmızı et ihracatının kısıtlanmasına karar verildi.

ÜRETİCİ YEM ALAMIYOR

Tüm bu sıkıntılar yaşanırken en büyük sıkıntıyı yasayan ise yine çiftçiler oldu. Artan maliyetler, artan ithalat ve buna bağlı olarak dışa bağımlılık nedeniyle üretici yem, gübre gibi hammaddelere ulaşmakta da zorluk yaşıyor. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, son 4 aydır çok yoğun şekilde inek kesiminin yapıldığını aktarırken, çiftlik kapasitelerinin yüzde 40-50 arası olduğunu söyleyen ESK eski genel müdürü İsmail Kemaloğlu da “İşletmelerdeki hayvan sayılarında ciddi düşüş var” dedi. Uzmanlara göre dişi sığır sayısının azalması ve yüksek maliyetlerin üzerine bir de turizm sezonundaki talep artışı eklendiğinde, birkaç ay içinde et fiyatlarının yüzde 30-40 artırılması kaçınılmaz görünüyor. .