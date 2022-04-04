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TIMETURK / EKONOMİ / Esperanto Luxury Furniture Üst Düzey Tasarım Mobilya Üreticisi Ödülünün Sahibi Oldu

Esperanto Luxury Furniture Üst Düzey Tasarım Mobilya Üreticisi Ödülünün Sahibi Oldu

Mobilya, dekorasyon ve tamamlayıcı aksesuarlarda lüks, estetik ve konforu bir arada buluşturan EsperantoLuxuryFurniture, Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde Üst Düzey Tasarım Mobilya Üreticisi Ödülüne layık görüldü.

47 Dakika Önce
2022-04-04 17:03:23
Esperanto Luxury Furniture Üst Düzey Tasarım Mobilya Üreticisi Ödülünün Sahibi Oldu

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Esperanto LuxuryFurniture adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Alptuğ ÖZTOPÇU aldı. ÖZTOPÇU yaptığı teşekkür konuşmasında Ankara'dan global bir mobilya markası çıkarmak hedefinde olduklarını, Esperanto LuxuryFurniture olarak kişiye ve mekana özel mobilya konusunda dünyanın dört bir tarafındaki seçkin ailelere hizmet verdiklerini söyledi.

En Büyük Gücümüz Ceo Ekibimiz

Kişiye özel mobilya tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşan Esperanto LuxuryFurniture, tüm mekânlara seçkin bir tarz katan ürünleri ve uzman mimari ekibiyle sektörünün lider markaları arasında yer almaktadır.

Türkiye'nin Mobilyasının Marka Elçisi

Mobilya sektörüne yeni bir soluk getiren Esperanto, lüks yaşam alanlarında projeleriyle ve mobilyalarıyla hedef pazarda ses getiren bir marka olmak istiyor. Dünya mobilya pazarında Türkiye mobilyasının marka elçisi olmak adına çalışan Esperanto AR-GE çalışmalarıyla; müşterilerinin isteklerine en lüks cevapları uzmanca veriyor. .

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