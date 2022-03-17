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TIMETURK / EKONOMİ / Esnaftan zam beklentisi

Esnaftan zam beklentisi

Yaşanan küresel sıkıntılar ve küresel olaylar beraberinde emtia piyasalarında gözle görülür değişiklik yarattı. Özellikle akaryakıtta yaşanan fiyat değişimleri fiyat artışı taleplerini de beraberinde getirdi.

1 Saat Önce
2022-03-17 13:33:22
Esnaftan zam beklentisi

İstanbul özel halk otobüsü, minibüs ve servis işletmecileri, kullandıkları akaryakıtın ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını isterken, taşıma ücretlerinde de yüzde 35-60 arasında artış talep etti.

SERVİS IŞLETMECİLERİNDEN ZAM TALEBİ

İstanbul özel halk otobüsü, minibüs ve servis işletmecileri, kullandıkları akaryakıtın ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını isterken, taşıma ücretlerinde de yüzde 35-60 arasında artış talep etti. İstanbul'da 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yaklaşık yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında zam yapıldı. Taşımacılık esnafı, araçlarında kullanılan akaryakıtın ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını isterken, taşıma ücretlerine de yeni zam talebinde bulundu.

ZAM TALEBİ İBB'YE İLETİLDİ

Bu taleplerini önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına ileten esnaf, konuyu ay sonu toplanacak olan İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne taşıma kararı aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz, indi-bindi ücretlerinin 5 lira olmasını talep ettiklerini söyledi. .

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