DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ANALİZ: Fed’in ayağı frende, altın ve dolarda son durum
Fatımiler'den Eyyübiler'e; şiilikten sünniliğe
Boğaz'da yalı satışları hızlandı!
ANALİZ: AUKUS’a karşı ŞİÖ’nün İran hamlesi
Esnaftan Perakende Yasası'nda acil güncelleme çağrısı
TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi
Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' açıklaması
En hızlı yayılan müzik türü!
Fatih Terim'den maç sonu VAR açıklaması: İzledim, olacak şey değil
Elon Musk’tan ‘çip’ açıklaması
Libya'da iki toplu mezar daha bulundu
Türk Kızılay nerelere ne harcadı?
Adına 'para basılan' kadınlar
Mor soğana coğrafi işaret; 'tadına doyulmaz'
Taliban: Kabil havalimanı uluslararası uçuşlara hazır

TIMETURK / EKONOMİ / Esnaftan Perakende Yasası'nda acil güncelleme çağrısı

Esnaftan Perakende Yasası'nda acil güncelleme çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada Perakende Yasası'nın acilen güncellenmesi gerektiğini belirtti.

1 Saat Önce
2021-09-26 22:11:47
Esnaftan Perakende Yasası'nda acil güncelleme çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir an önce Meclis'ten geçmesini beklediklerini bildirdi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın normalleşme sürecinde kendini toparlamaya çalıştığını fakat en önemli sorunun halen "Perakende Yasası"nın güncellenmesi olduğunu belirtti.

Zincir marketlerin kuralsız açılmalarının önüne geçen Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir an önce Meclis'ten geçmesini beklediklerini vurgulayan Palandöken, "Ticari hayatta yaşanan kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor. Onbinlerce şubede yüzlerce esnafın işini tek dükkanda yapan zincir marketlerin haftanın her günü açık olmasına artık son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, fiyatların düşmesinin rekabet ile olabileceğini aksi takdirde enflasyonda makasın daha fazla açılacağını savunarak, "Esnafın olması, pazarların rekabet edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı. Esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli." değerlendirmelerinde bulundu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN