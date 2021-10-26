Esnaflara vergi muafiyeti geldi mi? Hangi esnaflar gelir vergisi vermeyecek?

Esnaflara vergi muafiyeti geldi mi? 850 bine yakın esnafı ilgilendiren çok önemli düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi düzenlemesine göre küçük esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak. Peki hangi esnaflar gelir vergisi vermeyecek? Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifine göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

Toplumun bir çok kesimini yakından ilgilendiren Vergi Paketi düzenemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa Cumhurbaşkanı'na tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi veriyor. 850 bin civarında esnafa gelir vergisi muafiyeti ve sosyal medya içerik üreticilerine vergi düzenlemesi de paketin içinde.

Vergi Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasada küçük esnaf, çifçi ve sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanlara yönelik vergi düzenlemeleri var. Düzenlemeyle, 850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek. Çiftçi ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak.

Hangi esnaflar gelir vergisi vermeyecek?

Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Vergi muafiyeti yaklaşık 850 bin esnafı kapsıyor. Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak vergi alınmayacak.

Esnaflara vergi muafiyeti geldi mi?

Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifine göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. 835 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Yüzde 15 stopaj alınacak

Düzenlemeyle, Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. Stopaj kesintileri bankalar tarafından yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.

Yasanın getirdiği diğer yenilikler şöyle:

- Cumhurbaşkanı tütün mamulleri ile otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV oranlarını 3 katına kadar artırabilecek.

- Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4'ten 3'e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.

- Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

- ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.

- Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak

- Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.

- Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.