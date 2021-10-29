Esnafı umutlandıran adım! ''Ticari akaryakıt'' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 'Akaryakıt zamlarının vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt artık elzem bir ihtiyaç oldu' ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını belirterek, "En önemli maliyet kalemi akaryakıt olan esnafımızın bu zamlar karşısında ayakta durması zorlaşıyor. Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt artık elzem bir ihtiyaç oldu." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını ve bu zamların A'dan Z'ye tüm ürünleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu yıl benzine 1 lira 20 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 84 kuruş zam yapıldığını ifade eden Palandöken, "En önemli maliyet kalemi akaryakıt olan esnafımızın bu zamlar karşısında ayakta durması zorlaşıyor. Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt artık elzem bir ihtiyaç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıt zamlarının, yolcu ve yük taşımacılığında doğrudan maliyeti artırarak kazancın azalmasına sebep olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafımız bu zamlar karşısında zorlanırken fiyatları da vatandaşa yansıtmamak için kendinden tasarruf ediyor. Esnafın zorlanması doğrudan vatandaşın cebine yansıyor. Bu da enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ticari araçlar için ticari akaryakıt verilmesi şu noktada en önemli beklenti haline geldi."

Palandöken, zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin de önemli maliyet kalemlerinden olduğunu, bu ücretlerin, salgının etkileri tamamen azalana kadar esnaftan alınmaması gerektiğini belirtti.

Salgın süresince bu geçişler nedeniyle gelen cezalar ve bu cezalardan doğan icraların da durdurulmasını talep eden Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Şoför esnafımızın maliyetini artıran bu durumların çözülmesi, vatandaşın da cebini doğrudan etkileyecektir. Esnafımızın maliyetleri artmadığı sürece hiçbir şekilde hiçbir ücrete zam da yapmaz. Dolayısıyla piyasalarda fiyat artışlarının müsebbibi olarak gösterilen esnafımızın bu zan altında kalmaması için ticari akaryakıt ve zorunlu köprü otoyol geçişlerinde destek verilmeli."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.