Esnafa prim çözümü; emekli maaşları artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, “işçi ve esnaf kesiminin emeklilik prim gün sayısının eşitlenmesi gerektiği”ne ilişkin açıklaması, esnaf kesiminde memnuniyet yarattı. Eşitlik sağlanırsa Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları artacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, esnafın emeklilik prim gün sayısıyla ilgili çözüm sinyali verirken, esnaf, hem prim gün sayısının işçi statüsüyle eşitlenmesi, hem de primlere devlet desteği sağlanması önerisinde bulundu. Eğer prim gün sayısıyla ilgili talepler hayata geçerse, Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının da artması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnafın emeklilik prim gün sayısıyla ilgili sorunlar yaşandığını ifade ederek, “Bu ciddi bir sorundur, bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekli olanlar arasındaki farklılaşmayı, emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım” demişti.

TABANDAN YATIYOR

Edinilen bilgiye göre esnaf temsilcileri bir dükkan sahibinin 9 bin, yanında çalıştırdığı işçinin 7 bin 200 prim günüyle emekli olduğunu, buna karşılık esnaf günde 18 saat dükkanının başında durduğunu, işçinin çalışma süresinin ise çok daha kısa olduğuna dikkat çekti. Buradaki prim dengesizliğinin çözülmesi talep edilirken, prim ile ilgili devlet desteği de gündeme geldi.

Esnafın prim ödemelerinde taban-tavan farkının 14 bin liraya kadar çıkabildiği, bu nedenle esnaf primlerinin asgari düzeyde yatırıldığı, asgari primlerle emekli olan esnafın en fazla 3 bin 500 TL emekli aylığı alabildiği ifade edilirken, primlere devlet desteği sağlanması gerektiği belirtildi. Özel sigortaya yüzde 30'a kadar devlet desteği verildiğine işaret eden esnaf temsilcileri, benzen bir formülle primlerin devlet tarafından desteklenebileceğini, böylece esnaf emekli aylıklarının yükselebileceği belirtildi.

İLAÇ SIKINTISI

Esnafın bir diğer talebi de sağlık konusunda oldu. BAĞ-KUR sigortalılarının prim borçları olsa bile hastaneye gidip sağlık hizmeti alabildiğine dikkat çeken esnaf, aynı hakkın ilaç alımı için geçerli olmadığına işaret ederek, bu sorunun giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Esnaf'ın dikkat çektiği bir diğer konu da EYT'liler (emeklilikte yaşa takılanlar) ile birlikte gündeme gelen “staj sorunu” oldu. Stajyer statüsünde çalışanların, emeklilik için sigorta başlangıçları yaptıramadığına işaret eden esnaf, “Çırak bulamıyoruz” şikayetini dile getirdi.

Milliyet .