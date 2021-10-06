Esnafa nefes aldıracak düzenleme için ilk adım

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınmaya başlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi esnafa nefes aldıracak.

AK Parti, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenlemeler içeren 65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi süreci başlıyor.

Yasa teklifinde küçük esnafa nefes aldıracak düzenlemeler öne çıkıyor. Teklif paketinde yer alan maddelerden birisinden küçük esnaftan gelir vergisi alınmamasına dair detaylar yer alıyor. Buna göre cirosu 240 bin liradan az olan esnafı kapsayacak. Berber, kuaför gibi küçük esnafı kapsayacak. Basit usul defter kullanan esnaf bu değişiklikten yararlanacak. Ayrıca mesleki eğitime staj desteği getirilecek. Bugüne kadar 250 lira işverenden aynı zamanda geri kalan da 500 lira devletten olmak üzere ücret ödeniyordu. Düzenleme ile bunun tamamı devletten ödenecek. Kanun teklifine göre mesleki eğitime destek içeriyor. Ayrıca çiftçilere verilen mazot desteği vergiden muaf tutulacak. Vergi kesintilerinin tamamen kalkması üzerinde komisyonda görüşülecek konular arasında yer alıyor.

Bir başka madde ise son yılların en popüler mesleklerinden birisi haline gelen Youtuberlıkla ilgili. Düzenlemeye göre youtuberların kazançları konusunda vergi düzenlemesi yapılacak. Vergi alınmıyordu. Ancak defter tutmaları gerekiyordu. Youtuberların banka hesaplarından tahsil edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.