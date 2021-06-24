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Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı

23 Haziran Çarşamba günü son bulan esnafa hibe desteğinin başvuru süresi gelen talepler üzerine 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

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24.06.2021 09:57:24
Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı

23 Haziran Çarşamba günü son bulan esnafa hibe desteğinin başvuru süresi gelen talepler üzerine 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık'' dedi.

Ekran Resmi 2021-06-24 09.57.18

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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