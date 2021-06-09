DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Biden, Trump'ın TikTok ve WeChat kararını bozdu
Şaşırtan iddia: Simpsonlar Sedat Peker'i bildi
GS TV’den adaylara yayına çıkma şartı: 500 bin TL
Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş sınırı düşüyor
“Unutkanlığın 11 sebebi”... Biri yalnızlık!
'Hapishaneden Cumhurbaşkanlığına...' Sadır Caparov kimdir?
Google, artık kendi arama motorlarını istediği gibi 'varsayılan' olarak belirleyemeyecek
Rusya’dan ''Türkiye'' açıklaması: Karşılıklı uçuşlar başlayabilir
''ABD’li milyarderler bazı yıllar vergi ödemedi''
'Sabetaycılara karşı birlikte mücadele etmiş iki kahraman'
Arnavutluk’ta siyasi kriz: Cumhurbaşkanı Meta’nın görevden alınması onaylandı
İtalya basını uyardı: Türkiye hafife alınmamalı
SBK Holding kimin? SBK Holding sahibi kim?
Trump'tan Nijerya liderine ''Twitter'' tebriği
Merakla beklenen Disney Plus'ın yeni dizisi Loki yayınlandı: Diziseverler tarafından büyük ilgi görüyor

Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteğinde ödemelerin yarın başlayacağını duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.06.2021 15:21:04
Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteğinde ödemelerin yarın başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın esnafın iki gruba ayrılarak yapılacağını söylediği hibe desteğinde ödemeler yarın başlıyor.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır."

Ekran Resmi 2021-06-09 15.22.11

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş