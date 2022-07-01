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TIMETURK / EKONOMİ / Esnafa faiz indirimli kredi açıklaması

Esnafa faiz indirimli kredi açıklaması

Esnafa faiz indirimli kredilerde üst limit 350 bin liraya yükseltildi

3 Saat Önce
2022-07-01 16:14:17
Esnafa faiz indirimli kredi açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin Bakanlık girişimleriyle 350 bin liraya yükseltildiğini bildirdi.

Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin liraya yükseltildi." ifadesine yer ver veren Muş, limit artışının esnafa hayırlı olmasını diledi. AA

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