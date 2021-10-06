Esnaf vergiden muaf olma şartı nedir? Hangi esnaflar vergiden muaf olacak? AK Parti milletvekillerinin çalışması sonucu hazırlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Esnaflara vergi muafiyeti getiren teklifin 25 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Küçük esnafı ilgilendiren kanun teklifi ile esnaflara vergi muafiyeti geliyor. Restoran, kafe, lokanta, berber, kuaför, pastane, fırın gibi bir çok sektörde faaliyet gösteren esnaflar belirtilen şartları taşırlarsa gelir vergisinden muaf tutulacak.

Esnaf vergiden muaf olma şartı nedir? Hangi esnaflar vergiden muaf olacak? AK Parti milletvekillerinin çalışması sonucu hazırlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Esnaflara vergi muafiyeti getiren teklifin 25 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Küçük esnafı ilgilendiren kanun teklifi ile esnaflara vergi muafiyeti geliyor. Restoran, kafe, lokanta, berber, kuaför, pastane, fırın gibi bir çok sektörde faaliyet gösteren esnaflar belirtilen şartları taşırlarsa gelir vergisinden muaf tutulacak.

Yaklaşık olarak 850 bin esnafı ilgilendiren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 25 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yüz binlerce esnaf yasanın çıkmasıyla vergiden muaf tutulacaklar ve yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Teklifin kabul edilen maddelerine göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

Esnaf vergiden muaf olma şartı nedir?

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 64 maddelik Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Yeni düzenleme ile cirosu 240 bin TL'nin altındaki küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor. Yani öncelikle vergiden muaf olmak için bir esnafın cirosunun 240 bin TL altında olması gerekiyor.

Hangi esnaflar vergiden muaf olacak?

Yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaflar vergi muafiyetinden yaralanabilecek. Ayrıca düzenlemeyle; sosyal medya olarak da bilinen sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançların belirli bir tutara kadar olan kısmı istisna kapsamına alınacak. Ve bunların elde ettikleri hasılatlar üzerinden tevkifat suretiyle vergilendirilmeleri sağlanacak.

Çiftçilere de müjde

Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak vergi alınmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.