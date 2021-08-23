Esnaf ve KOBİ'lere ekonomik öneriler

Esnaf ve KOBİ kurumsal temsilcileri hangi kanalla finansmana erişeceklerini, hangi bankalarla çalışacaklarını hesap etmek durumundalar

Türkiye'de esnaf sayısı bugün itibarıyla 2 milyonu geçmiş durumda. İstihdamda önemli bir rol oynayan KOBİ'ler de nitelikli eleman temini için kolları sıvamış haldeler.

Öncelikli olarak işletme bazında ve KOBİ statüsündeki firmaların gerek zaman gerek maliyet gerekse personel temini açısından yapması gereken ekonomik uygulamalar bulunuyor....

Lojistik ve maliyeti düşürme planı

Büyük ve kurumsal firmaların aksine esnaf ve KOBİ'lerin gerek ham madde gerekse diğer alımlar için ayırdığı bütçe çok daha kısıtlı olduğu için maliyet arttıkça tüm girdiler ciddi bir soruna dönüşebilmekte. İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde hem lojistik hem kazanç bakımından kısıtlayıcı ve zorlayıcı süreçlerde bu durum çok daha fazla hissedilmekte. Yüksek maliyetli girdiler için en etkili çözümlerin başında aracısız satın alma işlemi geliyor. Gerek yurt dışından gerek ülke içinden gelen ham maddeler için olabildiğince aracısız işlem gerçekleştirerek girdi maliyetlerinin önemli oranda düşürülebilmesi mümkün.

Gümrük ve işlem maliyetleri

Aracı olmadan zaman ve maliyet açısından daha rasyonel kararlar alarak işletmelerin kar realizasyonlarının sağlanabilmesi önemli. Özellikle yurt dışına yönelik girişimlerde

yapacağınız alımlarda yabancı dil desteğine ihtiyaç duyulabiliyor. Bu süreçte ortaya çıkan ekstra gümrük masraflarının ve gümrüğe takılabilecek malların da ayrı bir maliyet oluşturabileceği akılda tutulmalı. Bunun yanısıra hem yurt dışı hem yurtiçi işlemlerde aracısız satın alma gerçekleştirilse dahi mesafeler arttıkça yalnızca maliyetin değil aynı zamanda ulaşım süresinin de arttığını not almak gerek.

Çalışma metodolojisinin seçimi

Esnafın ve KOBİ ölçeğinde firmaların en büyük handikaplarından birisi de istihdam. Kaliteli bir personel alımı önem taşır. Nitelikli eleman temini için ayrı bir maliyet oluşabileceği akıldan çıkarılmamalı. Kariyer fırsatlarının sunulması ve onlara verilecek ücretlerin de iyi planlanması lazım. Kurumsallaşabilme adına personel politikasının iyi organize edilmesi bu noktada devreye giriyor.İşletmeler birebir çalışma yani ofis çalışması üzerinden mi yoksa uzaktan çalışma modeli ile mi çalışacaklarını ve aldıkları elemanları da hangi tarz metoda adapte edeceklerini iyi planlamaları gerekiyor. Zaman ve maliyet ile birlikte tasarruf yönünden de bu kararın verilmesi gerekmekte.

Kurumsal sahiplenme

Esnaf ve KOBİ kurumsal temsilcileri hangi kanalla finansmana erişeceklerini, hangi bankalarla çalışacaklarını hesap etmek durumundalar. Kurumsallaşmanın sağlanmasında özellikle bir resmi sitenin bulunması önemli. Kurumsallaşma sağlandıktan sonra sektörde marka değer oluşturabilmek için ürün ve hizmet bazında markalaşmaya odaklanmak kaçınılmaz.İşletmelerin son dönemde yaptıkları hatalardan en önemlisi de çalışanlarının sadece ekonomik değil sosyal ve kültürel anlamda elde tutabilme çabası göstermemeleri.Kurumsal kimlik kazandırılan çalışanlar ilgili işletme ya da KOBİ'de kendilerini yalnız hissetmezken kendileri de kurumlarını sahiplenmek durumunda kalmaktalar.

KOBİ'lerin ciro performansı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun KOBİ İstatistikleri Raporu'ndan derlenen bilgilere göre KOBİ'lerin cirosu 2009'da 909 milyar lira seviyesindeyken, 2019'da 4 trilyon 507 milyar lira olarak kayıtlara geçti. KOBİ'lerin illere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla girişim merkezinin bulunduğu iller arasında 797 bin 302 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu ili Ankara 235 bin 552, İzmir 204 bin 822, Antalya 133 bin 644 ve Bursa 129 bin 83 girişim sayısıyla takip etti.Türkiye İstatistik Kurumunun 2009-2019 dönemini kapsayan KOBİ İstatistikleri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, 2009'da 2 milyon 625 bin olan KOBİ girişim sayısı, 2019'da 3 milyon 221 bine çıktı. Ölçek dağılımına bakıldığında KOBİ'lerin 2 milyon 979 binini mikro, 208 binini küçük ve 34 binini orta ölçekli girişimler oluşturdu.

Türkiye'de esnaf sayısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 31 Ağustos itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 1 milyon 953 bin 120'ye ulaştı. Bu esnaflara ait 2 milyon 103 bin 745 iş yeri kayıtlara geçti.İllere göre incelendiğinde Türkiye'de esnaf sayısı 240 bin 411 ile en fazla İstanbul'da bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'deki toplam esnafın yüzde 12'sini oluşturuyor.

İstanbul'u 121 bin 527 esnafla İzmir, 100 bin 535 esnafla Ankara, 84 bin 901 esnafla Antalya ve 77 bin 290 esnafla Bursa takip etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.