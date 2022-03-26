Esnaf: Temizlik ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı, KDV düşürülmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temizlik ürünlerinin lüks tüketim olmadığını ve ÖTV'nin sıfırlanıp, KDV oranının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, çamaşır, bulaşık deterjanları, çocuk, hasta ve yaşlı bezi, kadın pedi, sabun, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu gibi günlük kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerindeki ÖTV oranının sıfırlanması, KDV oranının düşürülmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, "Günümüzde ekmek, su kadar önemli bir ihtiyaç olan temizlik aynı zamanda dinimizin de emridir. Dolayısıyla herkesin bu temizlik ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için vergilerde düzenleme yapılması fiyatları düşürür. Fiyatların düşmesi ile birlikte enflasyon da aşağı gelir" dedi.

Palandöken, herkesin temizlik ve hijyen ürünlerine daha uygun fiyatlarda olursa ulaşabileceğine vurgu yaparak, "Pandemi süreci maalesef halen devam ediyor. Dolayısıyla maske mesafenin yanında hijyene olan ihtiyacımız da aynı önemini koruyor. Bununla birlikte bebek ve çocukların bezleri, kadınların, hastaların ya da yaşlıların pedleri de kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinden. Çamaşır makinesi olmayan ev yok. Yani çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, bununla birlikte çamaşır suyu, kolonya, dezenfektan, ıslak mendil gibi diğer temizlik ürünlerinin de kullanımı günümüzde artık en temel ihtiyaçlardan. Çağımızla birlikte dinimizin de temizliğe verdiği önem göz önünde bulundurularak herkesin bu ürünlere ulaşabilmesi için, bu hijyen ürünlerindeki yüzde 18'lik KDV oranı düşürülmeli ve ÖTV tamamen kaldırılmalı. Daha sağlıklı bir toplum olmamız için temizlik ürünlerinin zorunlu bir ihtiyaç olduğu unutulmamalı" diye konuştu. DHA .